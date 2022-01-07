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Haber Giriş: 07 Ocak 2022 - 10:20 | 

Enerji Tasarrufu Haftası ne zaman? İşte tarih bilgisi

Her yıl Ocak ayının ikinci haftasında kutlanan Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında, çeşitli etkinlikler yapılıyor ve projeler hayata geçiriliyor. Pek çok vatandaş da bu önemli haftanın bu yıl ne zaman olduğunu merakla araştırıyor. Peki, Enerji Tasarrufu Haftası ne zaman?

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Enerji Tasarrufu Haftası nedeniyle farkındalık eğitimleri veriliyor. 11-17 Ocak günleri arasında kutlanan Enerji Tasarrufu Haftası'nda, belediyeler ve kamu kurumları toplum yararına çalışmalar sürdürüyor. İşte, Enerji Tasarrufu Haftası hakkında bilgi...
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Enerjinin gereği kadar ve bilinçli kullanılmasının sağlanması amacıyla ülkemizde her yıl 11-18 Ocak tarihleri arasında Enerji Tasarrufu Haftası kutlanmaktadır.

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Enerji tasarrufu için şunlar yapılmalıdır;

* Kullanmadığınız elektrikli aletlerin fişlerini prizden çıkarın.

* Buzdolabı ve buzluğunuzun kapağını gereksiz yere açıp kapatmayın.

* Su ısıtıcınıza (kettle) ihtiyacınız olan miktardan fazla su koymayın.

* Daha uzun dayanan ve elektrik tüketimi az olan kompakt florasan ampulleri seçin.

* Oturmadığınız odalarda yanan ışıkları kapatın.

* Kapı, pencere kenarlarında bulunan çatlak ver yarıkları kapatın.

* Kullanacağınız ev aletlerini satın alırken yalnızca fiyat olarak değil, enerji tasarrufu açısından da değerlendirin.

* İşiniz bittiğinde elektrikli cihazlarınızı düğmesinden kapatın

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