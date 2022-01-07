Enerji Tasarrufu Haftası ne zaman? İşte tarih bilgisi

Enerji tasarrufu için şunlar yapılmalıdır;



* Kullanmadığınız elektrikli aletlerin fişlerini prizden çıkarın.



* Buzdolabı ve buzluğunuzun kapağını gereksiz yere açıp kapatmayın.



* Su ısıtıcınıza (kettle) ihtiyacınız olan miktardan fazla su koymayın.



* Daha uzun dayanan ve elektrik tüketimi az olan kompakt florasan ampulleri seçin.



* Oturmadığınız odalarda yanan ışıkları kapatın.



* Kapı, pencere kenarlarında bulunan çatlak ver yarıkları kapatın.



* Kullanacağınız ev aletlerini satın alırken yalnızca fiyat olarak değil, enerji tasarrufu açısından da değerlendirin.



* İşiniz bittiğinde elektrikli cihazlarınızı düğmesinden kapatın



