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Hürriyet
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hurriyet.com.tr/Dış Haberler/Fotoğraflar: Reuters, AP, AFP
Haber Giriş: 05 Eylül 2020 - 14:22 | 

Endonezya'da görülmemiş olay! Canlı canlı tabuta girdiler

Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini artırarak devam ederken ülkeler de virüsle mücadele için sıkı önlemler almaya devam ediyor. Virüsle mücadelede en önemli silahlardan biri olan maske kullanımını önemsemeyenler içinse Endonezya'nın başkenti Jakarta'da görülmemiş bir yöntem denenmeye başladı.

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Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına almışken vaka sayılarında artış yaşanan Endonzeya'da Covid-19 mücadelesi ilginç görüntülere sahne oldu.

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Endonezya’nın başkenti Jakarta’da, yeni tip koronavirüs (Covid-19) bulaşma oranının yüzde 10’un üzerine çıktığı bildirildi.

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Jakarta Valisi Anis Baswedan, yaptığı açıklamada, başkentte daha önce yüzde 3,5 olan Covid-19 bulaşma oranının son dönemde yüzde 10’un üzerine çıktığını ve bu durumun endişe verici olduğunu belirtti.

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Bu gelişme üzerine başkentte virüsle mücadele edebilmek için oldukça ilginç bir yönteme başvuruldu.

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Jakarta'da yetkililer özel koruyucu giysilerini giyip omuzlarında tabutlar taşıyarak şehrin kalabalık caddelerinde dolaşmaya başladı.

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Maske yasağına uymayan ve toplum içinde maske takmadan dolaşan vatandaşlar için ilginç bir ceza uygulanmaya başladı. Maskesiz olduğu tespit edilen kişiler bu boş tabutların içine yatırılıyor.

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Koronavirüsün bulaşmasını engellemek için en etkili yöntem olan maske kullanımının önemine dikkat çekmek isteyen yetkililer bu vatandaşların birkaç dakika kadar tabutların içine uzanıp gözlerini kapatmasını şart koşuyor.

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Böylelikle bu kişiler virüsün yarattığı tehlikeyi anlayıp bir daha maske konusunda ihmalkar davranmamaları hedefleniyor.

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Yetkililer aynı zamanda tabutlarla şehir sokaklarını turlayarak ellerinde megafonlarla halka uyarı anonsları yapıyor.

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Bu yetkililer aynı zamanda ellerinde taşıdıkları pankartlarda yazan vaka ve ölüm sayılarını da halka göstererek Covid-19 konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

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Jakarta halkı ise bu ilginç cezalandırma yönteminden memnun görünüyor.

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Konuyla ilgili açıklama yapan Doğu Jakarta Kamu Düzeni Dairesi Başkanı Budhy Novian ''Covid-19 ile gerçek bir tabutun içine yatırılma riski var'' diyerek uygulamanın önemini vurguladı.

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Endonezya'da koronavirüs vaka sayısı 191 bini geçerken virüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı da 8 bine yaklaşmış durumda.

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