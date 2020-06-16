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Hürriyet
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Dünya
DHA
Haber Giriş: 16 Haziran 2020 - 13:42,

Endonezya'da 65 yaşında bir kadın, evlat edindiği 24 yaşındaki genç ile evlendi

Endonezya’da 65 yaşındaki Mbah Gambreng adındaki kadın, evlat edindiği 24 yaşındaki Ardi Waras ile evlendi. Düğünün görüntüleri bütün dünyayı şoke etti.

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Endonezya'da geçen hafta yaşanan bir evlilik ilginç detaylarıyla tüm dünyada şok etkisi yarattı.

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Endonezya’da 65 yaşındaki Mbah Gambreng adlı kadın, evlat edindiği 24 yaşındaki Ardi Waras ile evlendi.

3EVLATLIK OĞLUYLA EVLENİNCE DÜNYADA MANŞET OLDU
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EVLATLIK OĞLUYLA EVLENİNCE DÜNYADA MANŞET OLDU

Büyük şaşkınlık yaratan olay dünya basınına da konu oldu.

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Gambreng yaptığı açıklamada “Onu evlat edindiğimde evlenmek gibi bir niyetim yoktu” dedi.

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Mbah Gambreng ve evlat edindiği 24 yaşındaki Ardi Waras adlı genç Endonezya’nın Güney Samatra bölgesinde yaşıyor.

6BAŞTA EVLİLİK NİYETİM YOKTU DEDİ
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'BAŞTA EVLİLİK NİYETİM YOKTU' DEDİ

Mbah Gambreng, Ardi Waras'ı daha geçen yıl evlat edinmiş.

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“Onu evlat edindiğimde evlenmek gibi bir niyetim yoktu” şeklinde konuşan Gambreng, Endonezya medyasına yaptığı açıklamada, “Ona, artık yaşının geldiğini ve evlenmesi gerektiğini söyledim." dedi.

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Ardi Waras bu öneri karşısında hiç beklenmedik bir teklifte bulunmuş.

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Genç adam evlenecekse bunu Mbah Gambreng'le yapmak istediğini söylemiş ve kadına hemen oracıkta teklifte bulunmuş.

10DÜĞÜNDEN MUTLU ANLAR SOSYAL MEDYADA
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DÜĞÜNDEN MUTLU ANLAR SOSYAL MEDYADA

Çiftin düğününe çok kalabalık bir davetli gurubu katılmış.

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Sosyal medyaya yansıyan düğün görüntülerinde çiftin düğün boyunca birbirlerinin elini hiç bırakmadıkları ve sürekli mutluluk pozları verdikleri dikkat çekiyor.

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Endonezya geleneklerine göre damat geline 100 bin Endonezya rupisi başlık parası vermiş.

13YAŞ FARKI 80 OLAN EVLİLİK BİLE VAR
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YAŞ FARKI 80 OLAN EVLİLİK BİLE VAR

Ancak şaşkınlık yaratan bu evlilik Endonezya'da bu yıl yapılan yaş farkının en fazla olduğu evlilik değil. Şubat ayında da 100 yaşındaki bir adamın 20'li yaşlarının başındaki bir kadınla evlendiği biliniyor.

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