Endonezya'da 65 yaşında bir kadın, evlat edindiği 24 yaşındaki genç ile evlendi

YAŞ FARKI 80 OLAN EVLİLİK BİLE VAR Ancak şaşkınlık yaratan bu evlilik Endonezya'da bu yıl yapılan yaş farkının en fazla olduğu evlilik değil. Şubat ayında da 100 yaşındaki bir adamın 20'li yaşlarının başındaki bir kadınla evlendiği biliniyor.