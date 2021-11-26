Ender Ataç kimdir, kaç yaşında, hangi dizide oynadı? Best Model Ender Ataç hakkında bilgiler

ENDER ATAÇ KİMDİR?

Oyuncu, sunucu, manken ve model olan Ender Ataç İstanbul'da doğdu. 2008 yılında Fashion Tv ve Astoria Güzellik Yarışmasında 1. olan Ender Ataç, yine aynı yıl Best Model Of Turkey 3.sü olmuştur. Ekranlarda yayınlanan ve oldukça izlenen dizi Pis Yedili'de rol almıştır. Hamdi Alkan ve Birol Güven Akademide oyunculuk eğitimi, yine Ayla Algandan oyunculuk eğitimi ve Cihat Tamer'den Oyuncu Koçluğu dersleri almıştır.



Bir dönem Efes Pilsen'de basketbolda oynayan yakışıklı model Ender Ataç profesyonel olarak yüzücülük ve karatede siyah kemer sahibidir.