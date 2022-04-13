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Endemi nedir? Endemik ne anlama geliyor? Endemi süreci açıklamaları gündem oldu

#Endemi#Endemik#Endemi Ne Demek

Uzun bir süredir pek çok uzman, pandemi döneminden endemiye geçişin sinyallerine yönelik açıklamalarda bulunuyor. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus de ufukta endemik sürecin olduğuna vurgu yaparak, virüsün geleceğine dair üç senaryoda bulundu. Peki, endemi nedir? Endemik ne anlama geliyor?

1/3Endemi nedir Endemik ne anlama geliyor Endemi süreci açıklamaları gündem oldu

Endemi, bir enfeksiyon etkeninin veya hastalığın belirli bir coğrafyada veya toplulukta sürekli görülmesi durumudur. Endemik (Eski Yunanca'dan en: içinde + demos: insanlar), epidemiyolojide bulaşıcı bir hastalığın dışarıdan herhangi bir etki olmadan belli bir popülasyonda varlığını sürdürebilmesi durumunu tanımlar.

2/3Endemi nedir Endemik ne anlama geliyor Endemi süreci açıklamaları gündem oldu

Bulaşıcı bir hastalığın endemik olması için o hastalıktan etkilenen her bir insanın hastalığı ortalama olarak bir kişiye bulaştırması gereklidir. Hastalığa karşı hassas bir popülasyon için, bu hastalığın temel reprodüksiyon sayısının (R0) 1'e eşit olması gereklidir.

3/3Endemi nedir Endemik ne anlama geliyor Endemi süreci açıklamaları gündem oldu

Epidemi(salgın) olarak başlayan bir hastalık, ya belli bir süre sonra etkisini tamamıyla yitirir (İleriki tarihlerde tekrar tekrar ortaya çıkma ihtimali mevcuttur.) ya da endemik hale gelir. Sonucun nasıl olacağı hastalığın ölümcüllüğü ve bulaşma yolları gibi çeşitli etmenlere bağlıdır.

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#Endemi#Endemik#Endemi Ne Demek