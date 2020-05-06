Endamından tanıdılar

Koronavirüs günlerinde herkesin dış görüntüsü değişti. Daha korunaklı giysiler, eldivenler ve elbette maskeler. Bu değişimden ünlüler de nasibini aldı kuşkusuz. Artık onlar da çeşit çeşit maskeleri, genellikle ona eşlik eden güneş gözlükleri, koruyucu eldiven ve şapkalarıyla sokaklarda dolaşıyorlar.
BACKGRID USA
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Bu durum, Hollywood ünlülerinin ana üssü olan Los Angeles çevresinde de eskisinden farklı görüntülere yol açtı. Artık ilk anda sokaklarda dolaşan ünlülerin kim olduğunu anlamak eskisi kadar kolay değil. Ama bölgede çalışan fotoğrafçılar da yine adım adım ünlüleri takip ediyor. Peki genellikle yüzleri tamamen kapalı olan ünlüleri nasıl tanıyorlar dersiniz? Elbette birçoğunu yürüyüşlerinden, jestlerinden bazen de seslerinden. Yani ünlüler maskeleriyle bile kendilerini yıllarca takip eden fotoğrafçılardan kaçamıyorlar. İşte ilk anda göze tanıdık gelmeyen maskeli ünlüler.
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Gwyneth Paltrow ve kocası Brad Falchuk.
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Jason Statham'ı bu şekilde tanımak çok da kolay değil. Ama onun "alameti farikası" motosikleti.
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Colin Farrell üstsüz koşuda.
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Diane Keaton, sıcak havaya rağmen böyle bir tarz tercih etmiş.
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Ashley Green, manavda sıra beklerden okuyor.
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Isla Fisher bisiklet gezisinde.
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Joaquin Phoenix aceleyle bir yere gidiyor.
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Kaia Gerber minik köpeğini gezdiriyor.
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Annesi Cindy Crawford ise yüzünü tamamen kapatmış.
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Kate Beckinsale ve genç sevgilisi el ele yürüyorlar. Ama eldiven takmayı da ihmal etmemişler.
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Kimberley Stewart sevgilisiyle evin ihtiyaçlarını karşılamış.