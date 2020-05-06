Endamından tanıdılar

Bu durum, Hollywood ünlülerinin ana üssü olan Los Angeles çevresinde de eskisinden farklı görüntülere yol açtı. Artık ilk anda sokaklarda dolaşan ünlülerin kim olduğunu anlamak eskisi kadar kolay değil. Ama bölgede çalışan fotoğrafçılar da yine adım adım ünlüleri takip ediyor. Peki genellikle yüzleri tamamen kapalı olan ünlüleri nasıl tanıyorlar dersiniz? Elbette birçoğunu yürüyüşlerinden, jestlerinden bazen de seslerinden. Yani ünlüler maskeleriyle bile kendilerini yıllarca takip eden fotoğrafçılardan kaçamıyorlar. İşte ilk anda göze tanıdık gelmeyen maskeli ünlüler.