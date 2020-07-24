En zor karar... Koronavirüs hastaları ölüme terk edilecek!
Koronavirüs salgınıyla mücadelede en çok zorlanan ve salgın süresince en ağır bilançoyu veren ABD'de bir hastanenin Covid-19 hastalarının akıbetiyle ilgili verdiği karar tartışma yarattı.
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Dünyada koronavirüs salgınında en ağır bilançoyu yaşan ABD'de bir hastanenin vermek zorunda kaldığı zor karar tartışma yarattı.
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ABD’de son 24 saatte 48 bin 536 kişide daha koronavirüs tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 149 bin 411’e ulaştı.
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ABD’de 1 milyon vaka sayısına ise sadece 98 günde ulaşılırken 16 günde ise 3 milyondan 4 milyon vakaya ulaşıldı. Ülkede her saat ortalama 2 bin 600 yeni vaka tespit ediliyor.
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ABD'de salgından en fazla etkilenen dördüncü eyalet olan Texas'ta toplam vaka sayısı 370 bin 872'e toplam can kaybı 4 bin 632'ye yükseldi.
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Ülkede bu gelişmeler yaşanırken bir hastanenin etik kurulu, imkânsızlık nedeniyle kimin tedavi görüp kimin ölüme terk edileceğine karar verecek.
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ABD'nin Texas eyaletinde, Meksika sınırındaki Starr County kasabasının tek hastanesinin, imkansızlıklar nedeniyle hangi koronavirüs hastasının tedavi görüp "hangisinin ölümlerini beklemek üzere evlerine gönderilmesine karar verecek" bir etik kurulu oluşturacağı açıklandı.
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64 bin 700 nüfuslu kasabanın sağlık sorumlusu Dr. Jose Vasquez, bu kurulun sınırlı kaynakların en etkin şekilde nasıl kullanılabileceğini belirleyeceğini söyledi.
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Dr. Jose Vasquez şöyle konuştu: "Gerçek şu ki, bilim ve istatistikler başka hastalıkları olan koronavirüs hastalarının aleyhine işliyor. Kimin daha fazla şansı olduğunu belirlemek için bir değerlendirme programı başlatmak zorundayız."
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"İyileşme umudu olmayan hastaların binlerce mil uzakta bir hastane odasında ölmeleri yerine evlerinde daha iyi bakılacaklarına inanıyoruz."
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Kasabanın idari amiri konumundaki yargıç Eloy Vera da Facebook mesajında "Maalesef Starr County Memorial Hastanesi'nin kaynakları sınırlı ve doktorlarımız kimin tedavi görüp kimin sevdiklerinin arasında ölümlerini beklemek için evlerine gönderileceğine karar vermek zorunda." açıklamasını yaptı.
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Eloy Vera "Kasabamızda insanlarımızın böyle bir şey yaşamasını istemezdik" dedi.
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Yetkililere göre hastanenin bulunduğu kasabada halkın üçte biri yoksulluk sınırının altında yaşıyor
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Dr. Vasquez'e göre, salgının başlangıcında kasabada durum kontrol altındaydı.
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Ancak eyalette karantina önlemlerinin hafifletilmesiyle vaka sayısı hızla artmaya başladı. 1 Temmuz'da 642 olan vaka sayısı, dün itibarıyla 1519'a çıktı.
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Halkın üçte birinin yoksulluk sınırının altında, nüfusun yüzde 30'unun sağlık sigortasına sahip olmadığı kasabada başka hastane yok ve yoğun bakım ünitesinde üçü solunum cihazına bağlı 27 hasta var.
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Hastane yetkililerine göre bazı hastalar her gün helikopterle eyaletteki diğer hastanelere sevk ediliyordu.
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Ancak yargıç Eloy Vera, komşu eyaletlerde hastanelerin, yoğun bakım ünitelerinin kapasitesinin dolması nedeniyle kendilerine artık yardım edemediğini söylüyor.
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Salgında durum giderek kötüleşince Starr County yetkilileri karantina uygulaması başlattı.
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Tüm vatandaşlara evde kalma çağrısı yapan yetkililer 17 yaş altındakilerin 10-18, 18 yaş üstü vatandaşlarınsa 11-17 saatlerinde sokağa çıkmasını yasakladı.
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Sağlık yetkililerinin açıklamasına göre Starr County'de bir ay önce hastanede hiç koronavirüs hastası bulunmazken bir anda hasta sayısı 28'e yükseldi.