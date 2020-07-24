MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriEn zor karar... Koronavirüs hastaları ölüme terk edilecek!
GeriDünya En zor karar... Koronavirüs hastaları ölüme terk edilecek!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Dünya
BBC Türkçe / Fotoğraflar: Reuters, AP, AFP
Haber Giriş: 24 Temmuz 2020 - 15:26,

En zor karar... Koronavirüs hastaları ölüme terk edilecek!

Koronavirüs salgınıyla mücadelede en çok zorlanan ve salgın süresince en ağır bilançoyu veren ABD'de bir hastanenin Covid-19 hastalarının akıbetiyle ilgili verdiği karar tartışma yarattı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Dünyada koronavirüs salgınında en ağır bilançoyu yaşan ABD'de bir hastanenin vermek zorunda kaldığı zor karar tartışma yarattı.

2
Abone Olgoogle-news

ABD’de son 24 saatte 48 bin 536 kişide daha koronavirüs tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 149 bin 411’e ulaştı.

3
Abone Olgoogle-news

ABD’de 1 milyon vaka sayısına ise sadece 98 günde ulaşılırken 16 günde ise 3 milyondan 4 milyon vakaya ulaşıldı. Ülkede her saat ortalama 2 bin 600 yeni vaka tespit ediliyor.

4
Abone Olgoogle-news

ABD'de salgından en fazla etkilenen dördüncü eyalet olan Texas'ta toplam vaka sayısı 370 bin 872'e toplam can kaybı 4 bin 632'ye yükseldi.

5
Abone Olgoogle-news

Ülkede bu gelişmeler yaşanırken bir hastanenin etik kurulu, imkânsızlık nedeniyle kimin tedavi görüp kimin ölüme terk edileceğine karar verecek.

6
Abone Olgoogle-news

ABD'nin Texas eyaletinde, Meksika sınırındaki Starr County kasabasının tek hastanesinin, imkansızlıklar nedeniyle hangi koronavirüs hastasının tedavi görüp "hangisinin ölümlerini beklemek üzere evlerine gönderilmesine karar verecek" bir etik kurulu oluşturacağı açıklandı.

7
Abone Olgoogle-news

64 bin 700 nüfuslu kasabanın sağlık sorumlusu Dr. Jose Vasquez, bu kurulun sınırlı kaynakların en etkin şekilde nasıl kullanılabileceğini belirleyeceğini söyledi.

8
Abone Olgoogle-news

Dr. Jose Vasquez şöyle konuştu: "Gerçek şu ki, bilim ve istatistikler başka hastalıkları olan koronavirüs hastalarının aleyhine işliyor. Kimin daha fazla şansı olduğunu belirlemek için bir değerlendirme programı başlatmak zorundayız."

9
Abone Olgoogle-news

"İyileşme umudu olmayan hastaların binlerce mil uzakta bir hastane odasında ölmeleri yerine evlerinde daha iyi bakılacaklarına inanıyoruz."

10
Abone Olgoogle-news

Kasabanın idari amiri konumundaki yargıç Eloy Vera da Facebook mesajında "Maalesef Starr County Memorial Hastanesi'nin kaynakları sınırlı ve doktorlarımız kimin tedavi görüp kimin sevdiklerinin arasında ölümlerini beklemek için evlerine gönderileceğine karar vermek zorunda." açıklamasını yaptı.

11
Abone Olgoogle-news

Eloy Vera "Kasabamızda insanlarımızın böyle bir şey yaşamasını istemezdik" dedi.

12
Abone Olgoogle-news

Yetkililere göre hastanenin bulunduğu kasabada halkın üçte biri yoksulluk sınırının altında yaşıyor

13
Abone Olgoogle-news

Dr. Vasquez'e göre, salgının başlangıcında kasabada durum kontrol altındaydı.

14
Abone Olgoogle-news

Ancak eyalette karantina önlemlerinin hafifletilmesiyle vaka sayısı hızla artmaya başladı. 1 Temmuz'da 642 olan vaka sayısı, dün itibarıyla 1519'a çıktı.

15
Abone Olgoogle-news

Halkın üçte birinin yoksulluk sınırının altında, nüfusun yüzde 30'unun sağlık sigortasına sahip olmadığı kasabada başka hastane yok ve yoğun bakım ünitesinde üçü solunum cihazına bağlı 27 hasta var.

16
Abone Olgoogle-news

Hastane yetkililerine göre bazı hastalar her gün helikopterle eyaletteki diğer hastanelere sevk ediliyordu.

17
Abone Olgoogle-news

Ancak yargıç Eloy Vera, komşu eyaletlerde hastanelerin, yoğun bakım ünitelerinin kapasitesinin dolması nedeniyle kendilerine artık yardım edemediğini söylüyor.

18
Abone Olgoogle-news

Salgında durum giderek kötüleşince Starr County yetkilileri karantina uygulaması başlattı.

19
Abone Olgoogle-news

Tüm vatandaşlara evde kalma çağrısı yapan yetkililer 17 yaş altındakilerin 10-18, 18 yaş üstü vatandaşlarınsa 11-17 saatlerinde sokağa çıkmasını yasakladı.

20
Abone Olgoogle-news

Sağlık yetkililerinin açıklamasına göre Starr County'de bir ay önce hastanede hiç koronavirüs hastası bulunmazken bir anda hasta sayısı 28'e yükseldi.

21
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi