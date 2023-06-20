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En uzun gündüz ne zaman? 21 Haziran'da neler oluyor, özelliği nedir? İşte yaz gün dönümünde meydana gelen doğa olayı!

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#En Uzun Gün Ne Zaman#21 Haziran Özellikleri#Yaz Gündönümü Nedir
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2023 21:20

21 Haziran, meydana gelen doğa olayları ile öne çıkıyor. Haziran ayının son günleriyle beraber, en uzun gündüz ne zaman? sorusu da gündeme geldi. Güneş ışınlarının açı değiştirerek dünyaya ulaşmasının neticesinde yaşanacak olan en uzun gün için geri sayım başladı. Kuzey yarımkürede yazın, güney yarımkürede kışın başlangıcı sayılan 21 Haziran, Güneş’in gökte en tepede olduğu zamanı temsil ediyor. Peki, yaz gün dönümünde neler oldu? 21 Haziran'ın özelliği ne, en uzun gün yarın mı? İşte, 21 Haziran yaz gün dönümü hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/5En uzun gündüz ne zaman 21 Haziranda neler oluyor, özelliği nedir İşte yaz gün dönümünde meydana gelen doğa olayı

Yaz gün dönümü için geri sayım başladı. 21 Haziran yaklaşırken en uzun gün ne zaman? sorusu öne çıkan konulardan oldu. Gündönümleri mevsimler arası geçişlerin de belirlenmesinde büyük öneme sahip olurken, 21 Haziran da kuzey yarımkürede yazın gelişi temsil ediyor. Bu tarihte Güney yarımkürede en kısa gün, kuzey yarımkürede en kısa gece yaşanıyor. Peki, en uzun gündüz ne zaman? İşte, ayrıntılar.

2/5EN UZUN GÜN NE ZAMAN

EN UZUN GÜN NE ZAMAN?

21 Haziran tarihi, güneş ışınlarının, kuzey yarım kürede Yengeç Dönencesi'ne 90 derece açı ile gelmesi dolayısıyla en uzun gündüz ve en kısa gecenin yaşanmasıyla sonuçlanacak.

3/521 HAZİRANDA NELER YAŞANIR

21 HAZİRAN'DA NELER YAŞANIR?

'Yaz gündönümü' olarak da bilinen 21 Haziran'da, güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne dik geldiği için aydınlanma çemberi kutup dairelerine teğet geçiyor. Bunun doğal sonucu olarak kuzey yarım kürede gündüzler gecelere göre daha uzun oluyor. Kuzey yarım kürede 'yaz mevsiminin başlangıcı' kabul edilen bugünden itibaren gündüzler kısalıp, geceler uzamaya başlayacak.

Ayrıca bu tarihte Türkiye'de, saat 12.00'de, cisimlerin yıl içerisindeki en kısa gölgesi oluşacak. Yılın en uzun gecesi 21 aralıkta yaşanacak.

4/5YAZ GÜN DÖNÜMÜ NEDİR

YAZ GÜN DÖNÜMÜ NEDİR?

Yaz gün dönümü her yıl 21 Haziran’da gerçekleşiyor. Güneş, Dünya'nın eğik ekseni nedeniyle yıl boyunca gökyüzünde en düşük veya en yüksek noktaya ulaştığında bir gündönümü oluşur. Dünyanın yarısı yazın gelişini ve yılın en uzun gününü yaz gündönümü ile kutlamak için bir araya gelirken; diğer yarısı kış başlangıcını yaşayacak.

Yaz gündönümünde (yaklaşık 21 Haziran), güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne dik açıyla düşer. Kuzey yarımkürede gündüzler kısalmaya, güney yarımkürede uzamaya başlar. Bu tarih, kuzey yarımkürede yazın, güney yarımkürede kışın başlangıcı sayılır. Güney yarımkürede en kısa gün, kuzey yarımkürede en kısa gece yaşanır. Kuzey yarımkürede gölgelerin en kısa olduğu gündür.

5/5YAZ GÜN DÖNÜMÜNDE NELER OLUR

YAZ GÜN DÖNÜMÜNDE NELER OLUR?

En uzun gün sadece Kuzey yarımküreyi değil, aynı zamanda güney yarımküreyi de etkilemektedir. Bu tarihte Güney Yarımkürede kış başlamaktadır. Güney yarımküre de en uzun gece en kısa gündüz yaşanmaktadır. Ayrıca aydınlanma çemberi Güney Kutup Dairesi'ni teğet geçerken güneş ışınlarını yıl içerisinde alabileceği en dar açı ile almaktadır. Bu tarihten sonra Oğlak Dönencesi'nin güneyinde en uzun gölge yaşanmaktadır ve gölge boyları kısalır.

Sadece kış ve yaz olarak kabul edilmez bu tarih bazı ülkelerde yazın ya da kışın ortası olarak da kabul edilmektedir. Aynı zamanda kutup dairesinde 24 saat gündüz yaşanırken, Güney'de ise 24 saat gece yaşanmaktadır. Yaz Gündönümü'nde saat 12 olduğunda güneş dik bir açıyla gelir ve yengeç dönencesinde gölge boyu sıfır olur. 21 Haziran'da en uzun gece Sinop'ta yaşanırken, 21 Aralık'ta Hatay'da en uzun gündüz yaşanır.

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