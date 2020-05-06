En uzun Bergüzar, en kısa Seren!
Ünlü güzellere ait tüm detaylar her daim merak konusu oldu...
CEREN HİNDİSTAN
Aşk hayatı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Ceren Hindistan da uzun süredir ekrandan uzak.1989 doğumlu olan Hindistan, 1,70 cm boyunda.
MERYEM UZERLİ
Muhteşem Yüzyıl'dan olaylı bir şekilde ayrılan Meryem Uzerli hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip. 1,74 cm'lik boyu ile ekranların uzun boylu güzelleri arasında yer alan Uzerli, 36 yaşında.
SELEN SOYDER
Yer Gök Aşk dizisinde canlandırdığı Toprak karakteri beğeni toplayan Selen Soyder, ekranların tescilli güzellerinden... Soyder 33 yaşında ve 1,78cm boyunda.
SELMA ERGEÇ
Selma Ergeç, Muhteşem Yüzyıl'daki Hatice Sultan karakteriyle adından söz ettirdi. 1978 doğumlu oyuncu 1,75 cm boyunda.
SEREN ŞİRİNCE
Genç oyuncu, İlişki Durumu Karışık dizisiyle ekranlarda fırtınalar estirdi. Partneri Berk Oktay'dan bir hayli kısa olan genç oyuncu 1.55 boyunda.
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