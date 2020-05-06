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Haber Giriş: 06 Mayıs 2020 - 13:16,

En uzun Bergüzar, en kısa Seren!

Ünlü güzellere ait tüm detaylar her daim merak konusu oldu...

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1
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Birbirinden iddialı yapımlarla ekranlarda boy gösteren ünlü güzellerin hangi yılda doğduklarını ve boylarının kaç cm olduğunu biliyor musunuz...

2
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ASLI ENVER

Kavak Yelleri dizisiyle şöhreti yakalayan Aslı Enver, 1984 doğumlu olan Aslı Enver 1.65 cm boyunda.

3
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BADE İŞÇİL

Malkoç Süalp ile olan evliliğini olaylı bir şekilde noktalayan Bade İşçil, 34 yaşında ve 1,75 boyunda.

4
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BEGÜM BİRGÖREN

Oyuncu Begüm Birgören, ekranın adından söz ettiren oyuncularından...1982 doğumlu olan oyuncu 1,66 cm boyunda.

5
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BERGÜZAR KOREL

Vatanım Sensin'in Azize'si Bergüzar Korel ekranın en uzun isimlerinden...39 yaşındaki Korel, 1,81 cm'lik boyu ile ekranların en uzun boylu isimlerinden.

6
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37 yaşındaki Birce Akalay 1.73 cm. boyunda.

7
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CEREN HİNDİSTAN

Aşk hayatı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Ceren Hindistan da uzun süredir ekrandan uzak.1989 doğumlu olan Hindistan, 1,70 cm boyunda.

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DENİZ ÇAKIR

Deniz Çakır, 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisiyle ekranlarda fırtınalar estirdi. 37 yaşındaki oyuncunun boyu 1,69 cm.

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DUYGU YETİŞ

Güzel oyuncu ekranın minyon tipli ünlülerinden. 1,56 cm boyundaki oyuncu 35 yaşında.

10
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EZGİ EYÜBOĞLU

Oğulcan Engin ile aşk yaşayan Ezgi Eyüboğlu 1988 doğumlu ve 1,65 cm boyunda.

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FAHRİYE EVCEN

Oyuncu Fahriye Evcen bir süredir reklam filmlerine ağırlık veriyor. 34 yaşındaki oyuncu 1,67 boyunda.

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FULYA ZENGİNER

Güzel oyuncu son olarak 'Fabrika Kızı' dizisinde rol aldı. 1989 doğumlu Zenginer, 1,61 cm boyunda.

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GİZEM KARACA

Eşi ile birlikte İzmir'de yaşayan oyuncu 1,75 cm boyunda ve 1992 doğumlu.

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GÖKÇE BAHADIR

Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı Leyla karakteri ile şöhretin zirvesine çıkan Gökçe Bahadır, ekranın en başarılı isimlerinden. Bahadır, 1981 doğumlu ve 1,67 cm boyunda.

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HANDE SORAL

Komedi Dükkanı sayesine keşfedildiğini söyleyen Hande Soral, 1987 yılında doğumlu ve 1,63 cm boyunda.

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HATİCE ŞENDİL

2001 Miss Turkey ikincisi olan Hatice Şendil, 1983 doğumlu, 1.75 cm boyunda.

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HAZAL KAYA

Zümrüt yeşili gözleriyle dikkatleri üzerine çeken Hazal Kaya, şu sıralar oğlu Fikret Ali'yi büyütüyor. 30 yaşında olan oyuncu 1,58 cm boyunda.

18
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MERVE BOLUĞUR

Merve Boluğur bir süredir ekrandan uzakta. 1,64 cm boyundaki oyuncu henüz 33 yaşında.

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MERYEM UZERLİ

Muhteşem Yüzyıl'dan olaylı bir şekilde ayrılan Meryem Uzerli hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip. 1,74 cm'lik boyu ile ekranların uzun boylu güzelleri arasında yer alan Uzerli, 36 yaşında.

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NUR FETTAHOĞLU

Aşk-ı Memnu'nun ardından Muhteşem Yüzyıl ile ekranlara gelen Nur Fettahoğlu, 4 sezon boyunca Osmanlı Sultanı Mahidevran karakterine hayat verdi. 1981 doğumlu olan oyuncu 1,69 cm boyunda.

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ÖYKÜ KARAYEL

Başlarda sert eleştirilere maruz kalan Öykü Karayel, Kuzey Güney dizisindeki Cemre karakterini başarıyla canlandırdı. Ekranların en genç oyuncularından olan 30 yaşındaki Karayel, 1,65 cm boyunda.

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ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ

Özge Özpirinçci, 34 yaşındaki oyuncu 1,60 cm boyunda.

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PELİN AKİL

Pelin Akil, ekranın en renkli simalarından. Akil, 36 yaşında ve 1,72 cm boyunda.

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PELİN KARAHAN

Karahan kısa bir süre önce ikinci kez anne oldu. 1,55 boyundaki Karahan 36 yaşında.

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ROJDA DEMİRER

Rojda Demirer 1980 doğumlu.Oyuncu 1,67 boyunda.

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SELEN SOYDER

Yer Gök Aşk dizisinde canlandırdığı Toprak karakteri beğeni toplayan Selen Soyder, ekranların tescilli güzellerinden... Soyder 33 yaşında ve 1,78cm boyunda.

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SELİN DEMİRATAR

Selin Demiratar, son olarak Huzur Sokağı dizisiyle ekranlara gelmişti.1983 doğumlu olan Demiratar, 1,73 boyunda.

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SELMA ERGEÇ

Selma Ergeç, Muhteşem Yüzyıl'daki Hatice Sultan karakteriyle adından söz ettirdi. 1978 doğumlu oyuncu 1,75 cm boyunda.

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TUVANA TÜRKAY

Yer Gök aşk dizisinde canlandırdığı Bade karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Tuvana Türkay, kadronun en küçük ismiydi.. 1990 doğumlu olan Türkay, 1.75 boyunda.

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SEREN ŞİRİNCE

Genç oyuncu, İlişki Durumu Karışık dizisiyle ekranlarda fırtınalar estirdi. Partneri Berk Oktay'dan bir hayli kısa olan genç oyuncu 1.55 boyunda.

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23 Nisan özel canlı yayınında Ömür Kurt'un sürpriz konuğu...

23 Nisan’da hayalindeki İyilik Ağacı’nı çizip #İyilikAğacı hashtagi ile @adel.turkiye’yi etiketleyerek paylaşan her bir çocuk için Adel Kalemcilik, bireysel ve kurumsal çevre bilincini arttırmaya yönelik teknolojiler geliştiren bir sosyal girişim olan Ecording ile işbirliği yaparak dronelar vasıtasıyla ağaç tohumlarını toprakla buluşturdu ve çocukların geleceğine yeşile dost bir iz bıraktı.

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