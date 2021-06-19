En son nerede deprem oldu, deprem mi oldu? İşte son depremler listesi

Marmaris depremi Kandilli Rasathanesi'nin son dakika deprem verilerine yansıdı. Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre ise büyüklüğü 4.1 olarak saptanan depremin 17.40 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.



Marmaris'de meydana gelen deprem İzmir ve çevre bölgelerden de hissedildi. Depremin ardından kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar Marmaris'te deprem mi oldu, nerede deprem oldu sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 18 Haziran Kandilli son dakika deprem listesi ve bugün meydana gelen depremlerin büyüklükleri.