En son nerede deprem oldu, deprem mi oldu? İşte son depremler listesi
En son nerede deprem oldu ve deprem mi oldu soruları vatandaşlar tarafından internette aranan konular arasında yer alıyor. Çevre illerde veya kendi ilinde düşük şiddetli meydana gelen sarsıntıları belli belirsiz hisseden vatandaşlar internette nerede deprem oldu sorusunun yanıtını araştırıyorlar. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından ülkemizde meydana gelen depremler liste halinde yayınlanıyor.. İşte yaşanan son depremler ve detaylar
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Marmaris depremi Kandilli Rasathanesi'nin son dakika deprem verilerine yansıdı. Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre ise büyüklüğü 4.1 olarak saptanan depremin 17.40 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.
Marmaris'de meydana gelen deprem İzmir ve çevre bölgelerden de hissedildi. Depremin ardından kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar Marmaris'te deprem mi oldu, nerede deprem oldu sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 18 Haziran Kandilli son dakika deprem listesi ve bugün meydana gelen depremlerin büyüklükleri.
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Türkiye son dakika depremler listesi Kandilli ve AFAD tarafından güncelleniyor. Ülkemizin çeşitli bölgelerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Deprem sarsıntılarının olması ile birlikte de civar bölgelerde ikamet eden vatandaşların depreme dair araştırmaları hız kazanıyor. İşte, 19 Haziran 2021 son depremler listesi...