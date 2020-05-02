En son nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? 1 Mayıs son depremler listesi
Kandilli Rasathanesi son depremler listesi, Türkiye'de meydana gelen depremlerle beraber güncelleniyor. Yaşanan son dakika depremler hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar ise, 'en son nerede deprem oldu?, deprem mi olu?' sorularına yanıt arıyor. Kandilli'den gelen son dakika bilgiye göre, Ege Denizi'nde deprem meydana geldi. AFAD'dan alınan verilere göre ise depremin derinliği 78.80 km olarak açıklandı. İşte,1 Mayıs İzmir, Muğla, Manisa ve Türkiye genelinde yaşanan son depremler listesi...
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1
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Son dakika deprem haberlerine yenileri eklendi. Bu kez deprem haberi Edirne'den geldi. Deprem hatları üzerinde bulunan ülkemizde sık sık sarsıntılar yaşanıyor. Gün boyu aralıklı olarak devam eden artçı depremler zaman zaman şiddetini artırabiliyor. Merkez üsleri değişen depremlerin çevre illerde de hissedilmesi ve sosyal medyadan yapılan paylaşımlar ardından intertte son depremlere yönelik aramalar artıyor. Peki, bugün en son nerede deprem oldu? İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verileri...
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Edirne'de deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde saat 14.01'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.7 olarak duyurdu.
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MUĞLA'DA DEPREM
Akdeniz'in Muğla Marmaris ilçesi açıklarında gece yarısı saatlerinde deprem meydana geldi. AFAD'ın geçtiği son dakika verisine göre merkez üssü Akdeniz'de Muğla Marmaris ilçesi açıklarında saat 03.24'te deprem meydana geldi.
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Depremin büyüklüğü 3.7 olarak açıklandı. Sarsıntı yerin 6.28 km altında gerçekleşti. Deprem Akdeniz'de Marmaris'e 155 km uzaklıkta gerçekleşti.
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Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz. SON DEPREMLER LİSTESİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN