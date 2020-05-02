En son nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? 1 Mayıs son depremler listesi

Son dakika deprem haberlerine yenileri eklendi. Bu kez deprem haberi Edirne'den geldi. Deprem hatları üzerinde bulunan ülkemizde sık sık sarsıntılar yaşanıyor. Gün boyu aralıklı olarak devam eden artçı depremler zaman zaman şiddetini artırabiliyor. Merkez üsleri değişen depremlerin çevre illerde de hissedilmesi ve sosyal medyadan yapılan paylaşımlar ardından intertte son depremlere yönelik aramalar artıyor. Peki, bugün en son nerede deprem oldu? İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verileri...