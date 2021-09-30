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Haber Giriş: 30 Eylül 2021 - 07:26 | 

En son nerede deprem oldu? 30 Eylül Kandilli Rasathanesi son dakika deprem detayları

Deprem haberleri gündemde yer almaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalarda gerçekleşen depremlerin saati, şiddeti, derinliği ve yeri hakkında detaylı bilgiler veriliyor. Vatandaşlar, deprem mi oldu sorusunun yanıtını bu açıklamalarda buluyorlar. 30 Eylül'ün ilk saatlerinde Muğla'nın Datça açıklarında saat 01:22'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte son dakika deprem açıklamaları

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Son depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından güncel olarak yayınlanmaya devam ediliyor. Vatandaşlar bu açıklamalara göre gerçekleşen sarsıntıların nerelerde olduğunu öğrenebiliyorlar. 30 Eylül'de saat 06:51'de Marmara Denizi'nde 1.8 büyüklüğünde, saat 06:49'da Oniki Adalar'da 1.4 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. İşte gerçekleşen son depremler hakkında bilgiler

2DEPREM Mİ OLDU

DEPREM Mİ OLDU?

30 Eylül'de saat 06:51'de Marmara Denizi'nde 1.8 büyüklüğünde, saat 06:49'da Oniki Adalar'da 1.4 büyüklüğünde, saat 06:03'te yine Oniki Adalar'da 2.2 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.

SON DEPREMLER EKRANI İÇİN TIKLAYIN

3SON DEPREMLER

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2021.09.30 06:51:32 40.8415 28.8697 5.0 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2021.09.30 06:49:42 36.4973 27.1315 8.1 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.09.30 06:40:36 39.0288 30.2067 1.1 -.- 1.7 -.- YOLCATI-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel

2021.09.30 06:33:11 38.5428 39.3735 12.0 -.- 1.9 -.- DEREBOGAZI-(ELAZIG) İlksel

2021.09.30 06:15:36 36.4792 27.2987 5.0 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.09.30 06:03:04 36.4825 27.1980 3.1 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.09.30 05:37:35 36.4107 27.2482 15.0 -.- 1.9 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.09.30 05:28:28 36.4535 27.1645 5.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.09.30 05:23:41 36.5345 27.3665 5.0 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.09.30 05:09:46 36.4977 27.1942 5.0 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.09.30 05:09:07 39.0903 35.8713 5.0 -.- 1.5 -.- UZERLIK-SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel

2021.09.30 04:57:20 36.4638 27.1845 8.6 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.09.30 04:56:27 36.4715 27.2990 26.5 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

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