En son nerede deprem oldu? 30 Eylül Kandilli Rasathanesi son dakika deprem detayları
Deprem haberleri gündemde yer almaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalarda gerçekleşen depremlerin saati, şiddeti, derinliği ve yeri hakkında detaylı bilgiler veriliyor. Vatandaşlar, deprem mi oldu sorusunun yanıtını bu açıklamalarda buluyorlar. 30 Eylül'ün ilk saatlerinde Muğla'nın Datça açıklarında saat 01:22'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte son dakika deprem açıklamaları
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Son depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından güncel olarak yayınlanmaya devam ediliyor. Vatandaşlar bu açıklamalara göre gerçekleşen sarsıntıların nerelerde olduğunu öğrenebiliyorlar. 30 Eylül'de saat 06:51'de Marmara Denizi'nde 1.8 büyüklüğünde, saat 06:49'da Oniki Adalar'da 1.4 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. İşte gerçekleşen son depremler hakkında bilgiler
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DEPREM Mİ OLDU?
30 Eylül'de saat 06:51'de Marmara Denizi'nde 1.8 büyüklüğünde, saat 06:49'da Oniki Adalar'da 1.4 büyüklüğünde, saat 06:03'te yine Oniki Adalar'da 2.2 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.