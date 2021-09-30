En son nerede deprem oldu? 30 Eylül Kandilli Rasathanesi son dakika deprem detayları

Son depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından güncel olarak yayınlanmaya devam ediliyor. Vatandaşlar bu açıklamalara göre gerçekleşen sarsıntıların nerelerde olduğunu öğrenebiliyorlar. 30 Eylül'de saat 06:51'de Marmara Denizi'nde 1.8 büyüklüğünde, saat 06:49'da Oniki Adalar'da 1.4 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. İşte gerçekleşen son depremler hakkında bilgiler