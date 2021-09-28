En son nerede deprem oldu? 28 Eylül Kandilli Rasathanesi son depremler açıklaması

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan açıklamalara göre depremlerin şiddeti ve derinliği belli oluyor. 28 Eylül'de Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre saat 06:03'te Girit Adası'nda 2.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Elazığ'da ise saat 06:05'te 2.2 büyüküğünde yerin 5.0 km derinliğinde sarsıntı meydana geldi.