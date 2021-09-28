En son nerede deprem oldu? 28 Eylül Kandilli Rasathanesi son depremler açıklaması
Son depremler ile ilgili açıklamalar Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılıyor. Vatandaşlar bu açıklamalar ile depremin şiddetini ve derinliğini öğrenebiliyorlar. Dün Girit Adası'nda gerçekleşen 6.0 büyüklüğündeki depremin ardından bugün de sarsıntılar devam ediyor. Peki, en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 28 Eylül'de gerçekleşen son depremler
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Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan açıklamalara göre depremlerin şiddeti ve derinliği belli oluyor. 28 Eylül'de Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre saat 06:03'te Girit Adası'nda 2.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Elazığ'da ise saat 06:05'te 2.2 büyüküğünde yerin 5.0 km derinliğinde sarsıntı meydana geldi.
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28 Eylül'de saat 06:03'te Girit Adası'nda 2.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Elazığ'da ise saat 06:05'te 2.2 büyüküğünde yerin 5.0 km derinliğinde sarsıntı meydana geldi.