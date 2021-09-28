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Haber Giriş: 28 Eylül 2021 - 07:20 | 

En son nerede deprem oldu? 28 Eylül Kandilli Rasathanesi son depremler açıklaması

Son depremler ile ilgili açıklamalar Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılıyor. Vatandaşlar bu açıklamalar ile depremin şiddetini ve derinliğini öğrenebiliyorlar. Dün Girit Adası'nda gerçekleşen 6.0 büyüklüğündeki depremin ardından bugün de sarsıntılar devam ediyor. Peki, en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 28 Eylül'de gerçekleşen son depremler

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Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan açıklamalara göre depremlerin şiddeti ve derinliği belli oluyor. 28 Eylül'de Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre saat 06:03'te Girit Adası'nda 2.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Elazığ'da ise saat 06:05'te 2.2 büyüküğünde yerin 5.0 km derinliğinde sarsıntı meydana geldi.

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28 Eylül'de saat 06:03'te Girit Adası'nda 2.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Elazığ'da ise saat 06:05'te 2.2 büyüküğünde yerin 5.0 km derinliğinde sarsıntı meydana geldi.

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Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2021.09.28 06:23:14 38.8935 33.5447 6.0 -.- 1.8 -.- SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel

2021.09.28 06:05:11 38.6225 39.6432 5.0 -.- 2.2 -.- KONAKALMAZ-(ELAZIG) İlksel

2021.09.28 06:03:40 35.1410 25.1972 5.2 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.09.28 05:48:39 39.1925 33.0707 10.8 -.- 1.4 -.- YESILTEPE-KULU (KONYA) İlksel

2021.09.28 05:44:08 35.0950 25.2460 6.6 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.09.28 05:42:20 36.4507 27.1167 5.6 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.09.28 05:39:08 35.2325 25.2950 11.9 -.- 1.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.09.28 05:36:45 36.4028 27.1997 11.1 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.09.28 05:33:53 35.2472 25.3685 11.7 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.09.28 05:26:27 35.2117 25.2518 19.4 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.09.28 05:18:08 35.0717 25.2207 7.7 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.09.28 05:16:31 35.1187 25.2938 9.8 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.09.28 04:20:52 38.6775 43.1655 5.0 -.- 2.4 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel

2021.09.28 04:18:28 36.4403 27.1775 5.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.09.28 04:11:47 38.2437 38.5017 4.4 -.- 1.6 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel

2021.09.28 03:55:59 36.5423 27.1007 7.3 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

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