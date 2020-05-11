MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriEn son hayali de gerçekleşti
GeriMagazin En son hayali de gerçekleşti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 11 Mayıs 2020 - 10:58,

En son hayali de gerçekleşti

İngiliz kraliyet ailesinin gelini Meghan Markle, bütün hayallerini adım adım gerçeğe dönüştürüyor. Şimdi de en büyük hayallerinden biri daha gerçek oldu.

BACKGRID USA, BACKGRID UK, SPLASH NEWS

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1HERKESİ ŞAŞIRTTI
Abone Olgoogle-news

HERKESİ ŞAŞIRTTI

Prens Harry ile evlendikten sonra herkes Meghan Markle'ın Londra'da ailenin mülklerinden birinde yaşayacağını düşünüyordu. Hamile olduğu açıklandığında bu düşünce perçinlendi.

2GELENEKSEL HAYATI SÜRDÜRECEK SANDILAR
Abone Olgoogle-news

GELENEKSEL HAYATI SÜRDÜRECEK SANDILAR

Birçok kişiye göre, eski dizi oyuncusu Markle, masallara yaraşır bir düğünle Prens Harry ile evlenerek kurduğu hayatını o geleneksel düzende sürdüreceğini düşündü.

3DEĞİŞİKLİKLER ADIM ADIM GELDİ
Abone Olgoogle-news

DEĞİŞİKLİKLER ADIM ADIM GELDİ

Fakat o bütün hayallerini gerçekleştirmek için kimsenin beklemediği adımlar atmaya başladı. Önce çiftin bebeklerini, Kensington Sarayı arazisindeki kocasına ait mülkte değil, şehir dışındaki Frogmore Cottage'de büyütmeye karar verdiği açıklandı.

4ÖNCE KANADAYA GİTTİLER
Abone Olgoogle-news

ÖNCE KANADA'YA GİTTİLER

Bebek dünyaya geldikten kısa bir süre sonra aslında amaçlarının ülkede kalıp geleneksel hayat tarzını sürdürmek olmadığının ilk işaretleri de ortaya çıktı. Çift, Noel ve yeni yıl tatili öncesi ilk adım olarak Kanada'ya gitti. 

5BEKLENMEDİK KARARLAR
Abone Olgoogle-news

BEKLENMEDİK KARARLAR

Sonra kısa süreliğine Londra'ya döndüler. Yine herkes onların hayatlarını orada sürdüreceğini sanırken herkesi şaşırtan aileden ayrılık kararını açıkladılar. Son görevlerini de yapıp Kanada'nın Vancouver adasında kaldıkları eve döndüler.

6BEBEĞİ DE ALIP GİTTİLER
Abone Olgoogle-news

BEBEĞİ DE ALIP GİTTİLER

Prens Harry ile Meghan Markle'ın bebekleri Archie ile birlikte orada bir hayat kuracağını düşünülüyordu. En azından bir süreliğine. Fakat bu tahminler de doğru çıkmadı. Çift, Kanada'dan ayrılıp Los Angeles'a yani Markle'ın uzun süredir yaşamayı hayal ettiği yere taşındı. Fakat gelişmeler bununla da sınırlı kalmadı.

7GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTI
Abone Olgoogle-news

GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTI

Bu kez Harry ile Meghan'ın Los Angeles'ta nerede yaşayacağı merak konusu oldu. Bu konuda çeşitli mülkleri satın aldıkları ya da kiraladıklarıyla ilgili iddialar ortaya atılmaya başlandı. Sonunda çiftle ilgili gerçek ortaya çıktı.

8YENİ EVLERİ
Abone Olgoogle-news

YENİ EVLERİ

Harry ile Meghan, Hollywood'un zengin ve nüfuzlu ünlülerinden biri olan Tyler Perry'ye ait göz alıcı malikanede yaşamaya başladı.

9YAŞADIKLARI YER MERAK KONUSU OLDU
Abone Olgoogle-news

YAŞADIKLARI YER MERAK KONUSU OLDU

Markle'ı yakından tanıyanlar bunun, eski dizi oyuncusunun en büyük hayallerinden biri olduğunu ileri sürdü.

10HOLLYWOOD HAYATI
Abone Olgoogle-news

HOLLYWOOD HAYATI

Harry ile evlenmeden önce Suits dizisiyle yıldızı parlayan Meghan Markle, o dönemde New York'ta yaşıyordu. Ama onu yakından tanıyanların basına verdiği demeçlerde ileri sürdüklerine göre asıl ulaşmak istediği Los Angeles'ta ünlülerin sürdürdüğü pırıltılı hayattı.

11ÜNLÜ KOMŞULAR
Abone Olgoogle-news

ÜNLÜ KOMŞULAR

Sonunda Markle, bu hayaline de ulaştı. Prens Harry ile Markle'ın Los Angeles'ta yaşadığı malikanenin ünlü komşuları olduğu ortaya çıktı. Çiftin komşuları SamuelL Jackson, Eddie Murphy, Rod Stewart, Denzel Washington, Sylvester Stallone, Mark Wahlberg gibi Hollywood yıldızları.

12HEPSİNİN ORADA MALİKANESİ VAR
Abone Olgoogle-news

HEPSİNİN ORADA MALİKANESİ VAR

Ayrıca Nicole Kidman ile Keith Urban, Cameron Diaz ile Joel Madden, Adele, Jennifer Lawrence, Ashton Kutcher ve Mila Kunis, Penelope Cruz ve Javier Bardem gibi ünlüler de yine Harry ile Meghan'ın yeni hayatlarını kurduğu Hidden Valley civarında oturuyor.

13ÜNLÜ TVCİ ARACI OLDU İDDİASI
Abone Olgoogle-news

ÜNLÜ TV'Cİ ARACI OLDU İDDİASI

Harry ile Meghan'ın, İngiliz kraliyet ailesinden ayrıldıktan sonra Los Angeles'taki yeni hayatlarına başladıkları bu eve yerleşmelerinde ünlü televizyoncu Oprah Winfrey'in aracı olduğu ileri sürülüyor.

14ÖZEL GÜVENLİK EKİBİ
Abone Olgoogle-news

ÖZEL GÜVENLİK EKİBİ

Prens Harry ile Meghan Markle'ın bir yaşındaki oğulları Archie ile birlikte yaşadığı malikanenin 8 tane yatak odası ve 12 tane banyosu bulunuyor.  Toscana tarzı inşa edilen malikanenin kendine ait bir güvenlik kapısı ve yine mülkte yaşayanlar için görev yapan özel bir güvenlik ekibi var.

15KİRACI MI OLDULAR
Abone Olgoogle-news

KİRACI MI OLDULAR?

Harry ile Meghan'ın bu malikaneye kira ödeyip ödemedikleri ya da Perry'nin misafiri olarak mı oldukları henüz bilinmiyor. Mülkün, Harry ile Meghan'a satıldığına dair de bir kayıt yok.

16PERRYNİN ÖZEL UÇAĞIYLA ABDYE GİTTİLER UYARISI
Abone Olgoogle-news

PERRY'NİN ÖZEL UÇAĞIYLA ABD'YE GİTTİLER UYARISI

Harry ile Meghan'ın, Kanada'nın Vancouver adasından Los Angeles'a yine Tyler Perry'ye ait özel uçakla gittiği ve bu operasyonun çok büyük bir gizlilik içinde gerçekleştirildiği iddiaları da İngiliz basınına yansıdı.

17
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi