En son hayali de gerçekleşti

BEBEĞİ DE ALIP GİTTİLER Prens Harry ile Meghan Markle'ın bebekleri Archie ile birlikte orada bir hayat kuracağını düşünülüyordu. En azından bir süreliğine. Fakat bu tahminler de doğru çıkmadı. Çift, Kanada'dan ayrılıp Los Angeles'a yani Markle'ın uzun süredir yaşamayı hayal ettiği yere taşındı. Fakat gelişmeler bununla da sınırlı kalmadı.