En sık görülen 10 kanserden biri: Meme kanseri hakkında her şey

30 – 40 yıl içerisinde değişimin ne kadar büyük olduğunu görünce de genetiktir yaklaşımının kanserlerin bu kadar üzerine örtülmesi doğru değildir. Çünkü bu durum kanser üzerindeki algının dağılmasına neden olabilir. İnsanların aklında nasıl olsa genetik bir durum, yapacak bir şey yok gibi bir düşünce oluşabilir. Şunu belirtmem gerekiyor ki meme kanserinde de genetik faktörlerin etkisi küçük bir kısmı kapsıyor.