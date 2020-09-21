En Şık Benim neden yok, bitti mi, saat kaçta yayınlanıyor? En Şık Benim’de değişiklik
En Şık Benim programının her zamanki saatinde yayın akışında yer almaması soru işaretlerine neden oldu. Ünlü Modacı Raşit Bağzıbağlı’nın sunumuyla ekrana gelen En Şık Benim saat 16.30’da izleyicileriyle buluşuyordu. Peki, En Şık Benim neden yok, bitti mi, saat kaçta yayınlanıyor?
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Tv8 yayın akışında bazı programların yayın akışında değişikliğe gidildi. Doya Doya Moda ve En Şık Benim programlarının yayın saati değişti. Yapılan değişlik nedeniyle En Şık Benim programı artık 16.30 yerine 18.15’de izleyicilerle buluşacak.
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EN ŞIK BENİM’DE KİM ELENDİ?
En Şık Benim programı en son 18 Eylül Cuma günü haftanın finaliyle izleyici karşısına çıktı. Son ikiye Hilal ve Begüm kaldı. Raşit Bağzıbağlı’nın kararıyla yarışmadan elenen isim Begüm oldu.
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EN ŞIK BENİM FORMATI
En Şık Benim'de modacı Raşit Bağzıbağlı, yarışmaya katılmak için fotoğrafları gönderen yarışmacı adaylarının tarzlarını değerlendirdi. Binlerce isim arasından seçilen 5 yarışmacı seçtikleri kıyafetlerle birbirleriyle yarışıyor.