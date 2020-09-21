En Şık Benim neden yok, bitti mi, saat kaçta yayınlanıyor? En Şık Benim’de değişiklik

Tv8 yayın akışında bazı programların yayın akışında değişikliğe gidildi. Doya Doya Moda ve En Şık Benim programlarının yayın saati değişti. Yapılan değişlik nedeniyle En Şık Benim programı artık 16.30 yerine 18.15’de izleyicilerle buluşacak.