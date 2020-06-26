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Hürriyet
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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler/AA - Fotoğraflar: Reuters, AP, AFP
Haber Giriş: 26 Haziran 2020 - 01:53,

En sıcak günde virüsü hiçe saydılar! Ülke bu görüntüleri konuşuyor

İngiltere de tüm dünya gibi koronavirüs salgınıyla mücadele ediyor. Ancak aniden yükselen sıcaklıklar virüs tedbirlerini unutturdu, yılın en sıcak gününde plajlardan inanılmaz görüntüler geldi.

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İngiltere de tüm dünya gibi koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele etmeye devam ediyor.

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İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan kısıtlamalarda 13 Mayıs'ta kısmi gevşemeye gidilerek, egzersiz için dışarı çıkışlara getirilen sınırlama kaldırılmış, inşaat ve imalat sektörü işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayanların da iş başı yapmalarına izin verilmişti.

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Gevşeme adımlarının ikinci aşamasında 1 Haziran itibarıyla ilkokulların açılması ve profesyonel spor müsabakalarının başlaması, 15 Haziran’da tüm perakende mağazalarının açılması kararlaştırılmıştı.

4EKONOMİ YENİDEN AÇILIYOR
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EKONOMİ YENİDEN AÇILIYOR

4 Temmuz'dan itibaren yeni adımlar atılacağını duyuran başbakan Boris Johnson, artık 2 ayrı haneden üyelerin sosyal mesafeye uyma şartıyla içeride buluşabileceğini dile getirdi.

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Johnson, yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemlerindeki gevşeme adımları kapsamında 4 Temmuz'dan itibaren restoranlar, barlar, kuaförler, sinemalar, ibadet yerleri, müzeler, kütüphaneler ve galerilerin yeniden açılacağını da duyurmuştu.

6YILIN EN SICAK GÜNÜ YAŞANDI
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YILIN EN SICAK GÜNÜ YAŞANDI

İngiltere 4 Temmuz'u heyecanla beklerken dün ülkede 2020 yılının en sıcak günü yaşandı.

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34 dereceyi gören sıcaklıklar yüzünden aylardır kapalı kalan İngilizler de plajlara akın ettiler.

8PLAJLARA REKOR AKIN YAŞANDI
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PLAJLARA REKOR AKIN YAŞANDI

Plajlara gitmenin ve denize girmenin yasak olmadığı ülkede rekor sıcaklıkla birlikte inanılmaz görüntüler yaşandı.

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Koronavirüs tehlikesine aldırmayan İngilizler sıcak havanın keyfini çıkarıp güneşlendi, bolca denize girdi.

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Ajansların geçtiği fotoğraflara göre özellikle deniz kıyısında yer alan Brighton kentindeki plajlarda binlerce kişi toplandı.

11SOSYAL MESAFEYİ HİÇE SAYDILAR
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SOSYAL MESAFEYİ HİÇE SAYDILAR

Maske takmadan ve sosyal mesafe kurallarına uymadan bütün günü deniz kıyısında geçiren bu kalabalık bir yandan da tartışma ve korku yarattı.

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Plajdaki soyunma kabinlerinin önünde uzun kuryuklar oluştuğu görüldü. İngilizler en azından bu kuyruklarda mesafeli durmaya özen gösterdi.

13UYARI AFİŞLERİ FAYDA ETMEDİ
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UYARI AFİŞLERİ FAYDA ETMEDİ

Plaj girişlerine sosyal mesafe kuralları için yazılar asıldı. ancak bu uyarı afişlerinin plajdaki binlerce insan tarafından hiç dikkate alınmadığı görüldü.

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Plaja giden İngilizler gün boyunca civar marketlerin önünde de içecek ve dondurma gibi şeyler alabilmek için sırada bekledi.

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İngiltere önümüzde günlerde ekonomisini tamamen açarak normal hayata geri dönmeyi beklerken oluşan bu görüntüler kafalarda soru işaretleri de yarattı.

16VAKA SAYISINA YANSIR MI ENDİŞESİ
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VAKA SAYISINA YANSIR MI ENDİŞESİ

Güneşli havayı fırsat bilerek deniz kıyısına akın eden binlerce İngilizin önümüzdeki günlerde yaşanabilecek yeni vaka artışlarına sebep olabileceği düşünülüyor.

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Başbakan Boris Johnson gevşetilecek koronavirüs önlemlerinin gözlemleneceğini ve vaka sayılarında tekrar artışa rastlanırsa verilen bu açılma kararının geri çekilebileceğini söylemişti.

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