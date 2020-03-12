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Ekonomi
Haber Giriş: 12 Mart 2020 - 07:16, /

En saygın meslekler belli oldu! İlk sıradaki bakın hangisi var

Varkey Vakfı tarafından 35 ülkede gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, en çok saygı gören meslekler belirlendi.

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1

Küresel eğitim için çalışan bir yardım kuruluşu olan Varkey Vakfı tarafından 35 ülkede yapılan son ankette, katılımcılar 14 tipik lisansüstü meslek hakkında görüş bildirdi. Onlardan, meslek listesini en saygın buldukları (14) ile en az saygın buldukları (1) arasında sıralamaları istendi. (1 ile 14 arasında puanlama yapıldı)

2

Meslek: Kütüphaneci

Puanı: 4.6

3

Meslek: Sosyal Hizmetçi

Puanı: 5.8

4

Meslek: Web Tasarımcısı

Puanı: 5.9

5

Meslek: İlkokul Öğretmeni

Puanı: 6.4

6

Meslek: Ortaokul Öğretmeni

Puanı: 7.0

7

Meslek: Yönetim Danışmanı

Puanı: 7.1

8

Meslek: Yerel Yönetim Yöneticisi

Puanı: 7.3

9

Meslek: Muhasebeci

Puanı: 7.3

10

Meslek: Hemşire

Puanı: 7.4

11

Meslek: Polis

Puanı: 7.8

12

Meslek: Birincil Derece Öğretmenler

Puanı: 8.1

13

Meslek: Mühendis

Puanı: 9.1

14

Meslek: Avukat

Puanı: 9.5

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