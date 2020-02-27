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Haber Giriş: 27 Şubat 2020 - 14:03, /

'En sağdaki dört göz benim'

Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri eski fotoğraflarını 'tbt' notuyla paylaştı. Kimi çocukluğuna gitti, kimi okul sıralarına, kimi de en özel anlarına...

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İşte ünlü isimlerin birbirinden renkli 'tbt' fotoğrafları..

2TUĞBA ÖZERK

TUĞBA ÖZERK

Efsane bir #tbt fotoğrafı buldum... Özel Çakabey Koleji anılarımız...Hepinizi çok seviyorum. En sağdaki dört göz bendeniz oluyorum. Kızlar etek boylarımız ne usturuplu bakın... Afferin bize öğrenci gibi öğrenciydik... Dolu dolu çocukluğu, ergenliği yaşadık. Büyümeye çalışmadık erkenden... Her şey zamanında güzel. Büyüklerimize saygılıydık, öğretmenlerimizi çok severdik ve çok güzel okul yılları geçirdik. Bu fotoğrafta olmayan ama kalbimizde hep tatlı hatıralar bırakan tüm okul arkadaşlarıma ve öğretmenlerime sevgilerimle...

3SELAMİ ŞAHİN

SELAMİ ŞAHİN

Özlediğimiz dostum, Paşa’mız.

4MABEL MATİZ

MABEL MATİZ

“Gençlik alnımda bir perçem, yolmayın ne olur” 2009

5BURÇİN ORHON

BURÇİN ORHON

Tbt’nin en dibi… Sanırım 63 yıl

6Cem Yiğit Üzümoğlu

Cem Yiğit Üzümoğlu

Bir zamanlar

7ITIR ESEN

ITIR ESEN

Liseli Kızlar

8TÜRKÜ BİNGÖL

TÜRKÜ BİNGÖL

Yukardan bir yerlerden izliyordur bizi melek kızım

9TANYELİ

TANYELİ

En güzel tbt

10BİRCE AKALAY

BİRCE AKALAY

Firikik vermeyi kimseden öğrenecek değiliz.

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