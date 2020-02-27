'En sağdaki dört göz benim'

Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri eski fotoğraflarını 'tbt' notuyla paylaştı. Kimi çocukluğuna gitti, kimi okul sıralarına, kimi de en özel anlarına...
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1
İşte ünlü isimlerin birbirinden renkli 'tbt' fotoğrafları..
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TUĞBA ÖZERK
Efsane bir #tbt fotoğrafı buldum... Özel Çakabey Koleji anılarımız...Hepinizi çok seviyorum. En sağdaki dört göz bendeniz oluyorum. Kızlar etek boylarımız ne usturuplu bakın... Afferin bize öğrenci gibi öğrenciydik... Dolu dolu çocukluğu, ergenliği yaşadık. Büyümeye çalışmadık erkenden... Her şey zamanında güzel. Büyüklerimize saygılıydık, öğretmenlerimizi çok severdik ve çok güzel okul yılları geçirdik. Bu fotoğrafta olmayan ama kalbimizde hep tatlı hatıralar bırakan tüm okul arkadaşlarıma ve öğretmenlerime sevgilerimle...
3
SELAMİ ŞAHİN
Özlediğimiz dostum, Paşa’mız.
4
MABEL MATİZ
“Gençlik alnımda bir perçem, yolmayın ne olur” 2009
5
BURÇİN ORHON
Tbt’nin en dibi… Sanırım 63 yıl
6
Cem Yiğit Üzümoğlu
Bir zamanlar
7
ITIR ESEN
Liseli Kızlar
8
TÜRKÜ BİNGÖL
Yukardan bir yerlerden izliyordur bizi melek kızım