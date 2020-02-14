En özel odasını sosyal medyadan paylaştı

Kim Kardashian'ın çocuklarının oyun odasında en çok dikkat çeken ayrıntılardan biri, özel sahnesi ve o sahnenin üzerinde yer alan enstrümanlar. Kardashian, çocuklarının da babaları Kanye West gibi müziğe ilgi duyduğunu fark etmiş olacak ki oyun odalarına tam takım bir bateri ile bir de piyano koymuş. Bunun yanı sıra gitarlar, vurmalı çalgılar ve mikrofonlar da çocukların oyuncak müzik oyun setinde yer alıyor. Kendi ifadesine göre çocukları zaman zaman burada grup halinde müzikal çalışmalar yapıyor. Bu paylaşımdaki çarpıcı ayrıntılardan biri de dört çocuğun oyun odasında bulunan çiçek şeklindeki minderlerin ünlü bir markaya ait olması. Bu minderlerin fiyatı 600 dolar ile 6 bin dolar arasında değişiyor.