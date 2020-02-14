En özel odasını sosyal medyadan paylaştı

TV yıldızı Kim Kardashian ve eşi Kanye West, hayatlarının her anını kameralar karşısında yaşasalar da önemli gelişmeleri sosyal medyadan duyursalar da bir konuda gayet katı bir kuralları vardı: Sosyal medyada evlerinden hiç fotoğraf paylaşmamak! Ancak son aylarda bu kural da gevşemeye başladı. Geçmişte evinin sadece giyinme odasında çektiği pozları paylaşan Kardashian, bir süre önce buzdolaplarını sergileyerek olay olmuştu. Kardashian son olarak bu kuralı biraz daha gevşetti ve evinin bir başka bölümünde çektiği görüntüleri Instagram hesabının "hikayeler" bölümünde paylaştı.
INSTAGRAM
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Kocası Kanye West ve dört çocuğuyla birlikte yaşadığı evin kapılarını Architectural Digest dergisine de açan Kardashian, son olarak çocuklarının oyun odasından paylaşım yaptı.
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North, Saint, Chicago ve Psalm adlarını verdiği dört çocuğunun nasıl bir ortamda oyun oynadığını takipçileriyle paylaştı Kardashian.
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Kim Kardashian'ın çocuklarının oyun odasında en çok dikkat çeken ayrıntılardan biri, özel sahnesi ve o sahnenin üzerinde yer alan enstrümanlar. Kardashian, çocuklarının da babaları Kanye West gibi müziğe ilgi duyduğunu fark etmiş olacak ki oyun odalarına tam takım bir bateri ile bir de piyano koymuş. Bunun yanı sıra gitarlar, vurmalı çalgılar ve mikrofonlar da çocukların oyuncak müzik oyun setinde yer alıyor. Kendi ifadesine göre çocukları zaman zaman burada grup halinde müzikal çalışmalar yapıyor. Bu paylaşımdaki çarpıcı ayrıntılardan biri de dört çocuğun oyun odasında bulunan çiçek şeklindeki minderlerin ünlü bir markaya ait olması. Bu minderlerin fiyatı 600 dolar ile 6 bin dolar arasında değişiyor.
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Paylaşımına başlarken takipçilerine "Evimin son derece minimal olduğunu söylüyorsunuz, fakat oyun odasını henüz görmediniz" diyen Kardashian, paylaşımında dört yaşındaki oğlu Saint'e ait olan rengarenk oyuncaklara da yer verdi. Maket otomobiller, dinozordan ayıya kadar uzanan geniş bir çerçevede minyatür hayvanlar minik Saint'in oyuncakları arasında.
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Kardashian daha sonra kamerasını rengarenk ve gayet düzenli görünen kitaplığa çevirdi. Burada da çocuklara yönelik kitaplar, boya kalemleri, animasyon film karakterlerinin oyuncakları yer alıyor. Kardashian, çocuklarının bazı zamanlarda bu bölümde eğitsel faaliyetler yaptığını belirtti.
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Kim Kardashian'ın en büyük çocuğu North ile kız kardeşi Chicago'nun oyuncak bebekleri ve içinde her ayrıntının bulunduğu bebek evleri de paylaşımda dikkat çekti. Magazin basınındaki adlarıyla Kimye çiftinin çocuklarına ait oyun odasında film gösterimi için kullanılan bir projeksiyon makinesi de bulunuyor.
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Oyun odasında North ve Chicago için oyuncak bir market seti de yer alıyor. Bu market setinde gerçek bir markette bulunan her ayrıntı var. Oyuncak marketin özel kasa bölümü bile bulunuyor. İki küçük kızın oyuncakları arasında gerçeğinin bire bir kopyası bir çamaşırhane de bulunuyor. Kim Kardashian, odanın bu bölümünde en çok vakit geçiren kişinin ise küçük kızı Chicago olduğunu belirtti.
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Kardashian'ın en küçük oğlu Psalm için alınan oyuncaklar da odanın bir bölümünde duruyor. Bunlar diğer kardeşlerinin oyuncaklarından biraz daha az. Ama bunun nedeni Psalm'ın henüz 9 aylık olması.
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Kim Kardashian ve Kanye West'in çocuklarının oyun odasındaki dikkat çeken ayrıntılardan biri de gerçeğinin kopyası bir dondurma dükkanı seti. Bu oyuncaklardan bazıları, çiftin çocuklarının doğum günlerinde dekor olarak da kullanılmıştı.
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Kim Kardashian ve Kanye West'in ikisi normal yollarla ikisi de taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya gelen dört tane çocuğu bulunuyor. Çiftin ilk çocuğu North 6 yaşında. Ondan sonra dünyaya gelen Saint ise 4 yaşında. Kardashian bu iki çocuğun ardından yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir daha hamile kalamadı. Fakat taşıyıcı anne yöntemiyle 2 yaşında Chicago ve 9 aylık Psalm adında iki çocuga daha sahip oldu. Çiftin çocuklarının ikizi kız diğer ikisi erkek.
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Kim Kardashian ve Kanye West, daha önce evlerinin sade ve pastel tonlara bürünmüş tarzıyla konu olmuştu. Fakat Kardashian'ın bu paylaşımından sonra evin her yerinin pastel tonlarda olmadığı, çocukların rengarenk oyun odalarının bu konuda bir istisna yarattığı görüldü.