En özel Kandil gecesi mesajları | 2021 Mevlid Kandili mesajlarında farklı seçenekler

Kendine her türlü kötülüğü yapanları, onu öldürmeye kararlı müşrikleri bile büyük bir şefkat ve merhamet örneği göstererek affeden yüce peygamberimizin, doğumu insanlık adına da ciddi bir önem taşımaktadır. Onun için yüce peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa(S.A.V.)’in dünyayı şereflendirdiği bu geceyi de çok iyi idrak etmek gerekir. Bu vesile ile tüm inananların Mevlid kandillerini tebrik ediyorum. Bu gecenin inananlar için hayırlara vesile olmasını yüce Rabbimizden niyaz eder, değerli halkımıza en derin sevgi ve saygılarımı sunarım.
Hz. Muhammet, gönüllerin sultanı, cehalet asrını saadet asrına çeviren örnekliği ve rehberliği ile sadece bir kavme veya millete değil, bütün insanlığa peygamber olarak gönderilmiştir. Manevi duyguların en üst seviyelere yükseldiği bu gecede, yapacağımız dualar ümit ediyoruz ki ailelerimiz, milletimiz, ülkemizin dirliği adına kabul olur. Bu duygularla idrak edilen Mevlid Kandili’nin tüm İslam Âlemine huzur, mutluluk getirmesini diliyor ve tüm halkımızın Mevlid Kandilini en kalbi duygularla kutluyorum.
Hz. Âdem’den başlayarak ilahi vahyi insanlara ileten Peygamberlik silsilesinin sonuncusu olan Sevgili Peygamberimizin doğumunun yıl dönümü, tüm insanlığa hayır ve huzr getirsin.
Peygamber Efendimizin doğumu karanlıkları aydınlığa çevirirken insanlığa rahmet ve güzellikler sunmuştur. Binlerce yıllık geçmişe uzanan insanlık tarihi boyunca gelen rehberler, peygamberler silsilesinin sonuncusu, barış dini İslam'ı müjdeleyen sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed olmuştur. Mevlid Kandilimizin tüm insanlığa sevgi, barış ve huzur getirmesine vesile olması temennisi ile milletimizin ve İslam aleminin Mevlid Kandilini tebrik ediyor, bu mübarek gecede yapılacak duaların, edilecek ibadetlerin Hak katında makbul olmasını temenni ediyorum.
Mevlid Kandili, insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan Hz. Muhammedin (sav) doğumunun kutlandığı, hayatı Onun ahlakıyla güzelleştirecek bir tazelenme mevsimidir. Mevlid Kandiliniz kutlu olsun.
Allah"ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..
Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun