En mutlu gününde Gupse Özay'a yapılan çirkinlik!

Gelin bu insanlara hep beraber iki maddelik bir ültimatom verelim:



BİR:



Gupse Özay hiç de çirkin biri değil, üstelik çok güzel. Olsa olsa sizin basmakalıp estetik anlayışınıza uymuyordur.

Üstelik başarı, insanı olduğundan da güzel gösterir. Yarattığı “Deliha” serisini efsane.