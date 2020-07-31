En mutlu gününde Gupse Özay'a yapılan çirkinlik!

Barış Arduç ile Gupse Özay'ın en mutlu gününde, sosyal medyada Gupse için yapılan `çirkin' yorumları damga vurdu.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Çekirdek aile pozu
Gupse Özay ile Barış Arduç önceki gün Çeşme'de evlendi. Nikâhda, çiftin çocukları gibi gördükleri kedileri Lili ile köpekleri Mia ve Müdür de vardı. 6 yıllık ilişkilerini nikâh masasına taşıyan çift, imza attıktan sonra objektife çok sevdikleri hayvanlarıyla poz verdi.
2
Abone Ol
Savaş ÖZBEY: Gupse’nin çirkinliği
Hürriyet yazarları Savaş Özbey ve Onur Baştürk, sürpriz nikahı bugünkü köşelerine taşıdı...
Barış Arduç ile Gupse Özay, birlikteliklerini Çeşme’de yaptıkları evlilikle taçlandırdı. İkisi de işinde gücünde, başarılı, pırıl pırıl insanlar. 6 yıldır devam eden ilişkilerinde magazine konu olacak bir yanlarını, en ufak bir hırgürlerini duyduk mu? Bize ne demek düşer? Allah bir yastıkta kocatsın.
3
Abone Ol
Yok ama işte, öyle olmuyor. Ulusal haset duygumuz devreye giriyor ve kadının en mutlu gününde sosyal medya “Gupse Özay’ın çirkinliği” mesajlarıyla çalkalanıyor. “Haris” mi desem “habis” mi bilmiyorum ama bunu yapanların çoğunluğu da kadın.
4
Abone Ol
Gelin bu insanlara hep beraber iki maddelik bir ültimatom verelim:
BİR:
Gupse Özay hiç de çirkin biri değil, üstelik çok güzel. Olsa olsa sizin basmakalıp estetik anlayışınıza uymuyordur. Üstelik başarı, insanı olduğundan da güzel gösterir. Yarattığı “Deliha” serisini efsane.
5
Abone Ol
İKİ:
Hayranı olduğunuz Barış Arduç’un âşıkolduğu kadına çirkin diyerek nereye varacaksınız? Eşeğiniz varsa Niğde’ye değil, Fizan’a sürün bir zahmet. Çünkü atı alan Üsküdar’ı geçmiş.
6
Abone Ol
Onur BAŞTÜRK: Darısı onların ilişkisini çözemeyene...
Gupse Özay ve Barış Arduç... Herhalde haklarında bu kadar açık açık “Birbirlerine yakışmıyorlar” yorumu yapılan başka bir ünlü çift olmamıştır. Özellikle de Barış Arduç’un çılgın hayranları tarafından. Bizzat şahidim. Bir kere üçümüz yan yana fotoğraf çektirmiştik. Arduç’un hayranları daha birinci saniyede fotoğrafa bin tane olumsuz Gupse yorumu döşenmiş, inanamamıştım.
7
Abone Ol
Gupse o zaman da gayet olgun bir şekilde, “Biz alıştık artık” demişti. Yine de zor bir durum. Habire “Sen o adama layık değilsin” diyen kadınların, hayranların çaprazında bir ilişki sürdürmeye çalışmak... Ama sonunda çift kazandı: Gupse ve Barış gözlerden ırak yaşayıp bir türlü “yakıştırılmadıkları” 6 yıllık ilişkilerini bir başka aşamaya geçirerek evlendiler.
8
Abone Ol
Evlilikleri de sessiz sedasız ilişkileri gibi hayli tantanasız, süssüz, alışılmadık oldu. Ne diyelim; memleketin en mütevazı, en gerçek ve en sakin çifti kendilerini ve aralarındaki uyumun sırrını çözmüş gibiler. Darısı, onları sürekli aşağıya çekip çözemeyenlere gelsin...