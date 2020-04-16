Teknoloji Haber Giriş: 16 Nisan 2020 - 18:46 , 16 Nisan 2020 - 19:00

En iyi veri depolama cihazları

İzlediğiniz videolar, filmler ve fotoğraflar artık çok daha fazla alan istiyor. Bu verilerin saklanabilmesi için de büyük kapasiteye sahip harici diske sahip olmanız şart. Peki en iyileri hangisi? İşte en çok satan veri depolama cihazları...



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