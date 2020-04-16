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Teknoloji
Haber Giriş: 16 Nisan 2020 - 18:46,

En iyi veri depolama cihazları

İzlediğiniz videolar, filmler ve fotoğraflar artık çok daha fazla alan istiyor. Bu verilerin saklanabilmesi için de büyük kapasiteye sahip harici diske sahip olmanız şart. Peki en iyileri hangisi? İşte en çok satan veri depolama cihazları...

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1Samsung 860 EVO 2.5 SATA3 Solid State Disk

Samsung 860 EVO 2.5" SATA3 Solid State Disk

550 MB/sn'ye kadar okuma ve 520 MB/sn'ye kadar yazma hızları sunan Samsung 860 EVO 2.5" SATA3 Solid State Disk, 250 GB depolama kapasitesine sahip, kullanışlı bir harici disk. SSD olmasından dolayı da verilerinizi oldukça hızlı yükleyip geri alabiliyorsunuz.

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2Kingston Micro SD Kart, 32 GB + SD Adaptör

Kingston Micro SD Kart, 32 GB + SD Adaptör

80mb/s okuma hızı sunan ve 32 GB dahili hafıza kartıyla birlikte gelen Kingston Micro SD Kart, 56gb’a varan birden fazla kapasitede sunuluyor. Fotoğraf makineleri, video kameralar ve bilgisayarlarda yaygın bir şekilde kullanılan cihaz, uygun bir fiyata sahip.

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3WD 3TB Elements Taşınabilir Harici Hard Disk

WD 3TB Elements Taşınabilir Harici Hard Disk

USB 3.0 ve USB 2.0 ile uyumlu çalışan WD Elements Taşınabilir Harici Hard Disk, 3 TB depolama kapasitesi sunuyor. Küçük bir kasada yüksek kapasite sunan ürün, şu günlerde indirimli fiyatlardan satışa sunulmuş durumda.

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4SanDisk 16GB Ultra Dual Drive USB 3.0 Bellek

SanDisk 16GB Ultra Dual Drive USB 3.0 Bellek

Fotoğraf, video ve adres defterinizi kolayca yedekleyebileceğiniz bu minik cihaz, 16 GB depolama kapasitesine sahip. Dizüstü bilgisayarınıza kolayca içerik aktarabileceğiniz SanDisk 16GB Ultra Dual Drive USB 3.0 Bellek, SanDisk Memory Zone dosya yedekleme uygulaması ile geliyor.

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5SanDisk 128GB Extreme MicroSDHC UHS-3 Hafıza Kartı

SanDisk 128GB Extreme MicroSDHC UHS-3 Hafıza Kartı

128 GB depolama kapasitesi sunan ve 4,54 gram ağırlığındaki SanDisk 128GB Extreme MicroSDHC UHS-3 hafıza kartı, GoPro başta olmak üzere profesyonel fotoğraf makinesi kullanıcılarının ihtiyaç duyabileceği bir ürün.

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6Seagate STEA1000400 Expansion Portable, Taşınabilir Disk

Seagate STEA1000400 Expansion Portable, Taşınabilir Disk

Kutusundan çıkardığınız andan itibaren kullanıma hazır hale gelen ve sürükle/bırak yöntemi ile dosyalarınızı kolayca aktarabileceğiniz Seagate STEA1000400 Expansion Portable taşınabilir disk, 1 TB depolama kapasitesi sunuyor. Cihaz, USB 3.0 bağlantısı kullanıyor.

7SanDisk 500GB Ultra 3D NAND Sabit SSD

SanDisk 500GB Ultra 3D NAND Sabit SSD

Dizüstü veya masa üstü bilgisayarlar için geliştirilen SanDisk 480GB SSD Plus, daha hızlı ön yükleme, kapanma ve uygulama yanıtıyla kullanıcıların yavaşlık sorununu ortadan kaldıran bir depolama cihazı.

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8SanDisk 64GB Ultra Dual Drive

SanDisk 64GB Ultra Dual Drive

Android akıllı telefonlar için veri transferini mümkün hale getiren SanDisk 64GB Ultra Dual Drive, akıllı telefonlar, tabletler, PC ve Mac bilgisayarlar arasında kolay aktarım sağlıyor. 64 GB dahili hafızaya sahip olan ürün, USB 3.0 arabirimini kullanıyor.

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9Samsung Stshx-M500TCB M3 Portable

Samsung Stshx-M500TCB M3 Portable

Harici disk arıyor ve 500 GB kapasiteyi yeterli görüyorsanız Samsung'un bu ürününe şans verebilirsiniz. Diğer harici disklere kıyasla uygun bir fiyata sahip olan ürün, siyah renkli kasaya sahip.

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10WD Yellow My Passport Taşınabilir Harici Hard Disk

WD Yellow My Passport Taşınabilir Harici Hard Disk

İçinde bulunan WD Backup yazılımı ile otomatik yedekleme yapabilen ve donanım şifrelemeye sahip parola koruması içeren WD Yellow My Passport Taşınabilir Harici Hard Disk, 1 TB depolama kapasitesine sahip. Ürün, farklı tasarımıyla da dikkat çekiyor.

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