En iyi veri depolama cihazları

İzlediğiniz videolar, filmler ve fotoğraflar artık çok daha fazla alan istiyor. Bu verilerin saklanabilmesi için de büyük kapasiteye sahip harici diske sahip olmanız şart. Peki en iyileri hangisi? İşte en çok satan veri depolama cihazları...
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Samsung 860 EVO 2.5" SATA3 Solid State Disk
550 MB/sn'ye kadar okuma ve 520 MB/sn'ye kadar yazma hızları sunan Samsung 860 EVO 2.5" SATA3 Solid State Disk, 250 GB depolama kapasitesine sahip, kullanışlı bir harici disk. SSD olmasından dolayı da verilerinizi oldukça hızlı yükleyip geri alabiliyorsunuz.
80mb/s okuma hızı sunan ve 32 GB dahili hafıza kartıyla birlikte gelen Kingston Micro SD Kart, 56gb’a varan birden fazla kapasitede sunuluyor. Fotoğraf makineleri, video kameralar ve bilgisayarlarda yaygın bir şekilde kullanılan cihaz, uygun bir fiyata sahip.
USB 3.0 ve USB 2.0 ile uyumlu çalışan WD Elements Taşınabilir Harici Hard Disk, 3 TB depolama kapasitesi sunuyor. Küçük bir kasada yüksek kapasite sunan ürün, şu günlerde indirimli fiyatlardan satışa sunulmuş durumda.
Fotoğraf, video ve adres defterinizi kolayca yedekleyebileceğiniz bu minik cihaz, 16 GB depolama kapasitesine sahip. Dizüstü bilgisayarınıza kolayca içerik aktarabileceğiniz SanDisk 16GB Ultra Dual Drive USB 3.0 Bellek, SanDisk Memory Zone dosya yedekleme uygulaması ile geliyor.
128 GB depolama kapasitesi sunan ve 4,54 gram ağırlığındaki SanDisk 128GB Extreme MicroSDHC UHS-3 hafıza kartı, GoPro başta olmak üzere profesyonel fotoğraf makinesi kullanıcılarının ihtiyaç duyabileceği bir ürün.
Seagate STEA1000400 Expansion Portable, Taşınabilir Disk
Kutusundan çıkardığınız andan itibaren kullanıma hazır hale gelen ve sürükle/bırak yöntemi ile dosyalarınızı kolayca aktarabileceğiniz Seagate STEA1000400 Expansion Portable taşınabilir disk, 1 TB depolama kapasitesi sunuyor. Cihaz, USB 3.0 bağlantısı kullanıyor.
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SanDisk 500GB Ultra 3D NAND Sabit SSD
Dizüstü veya masa üstü bilgisayarlar için geliştirilen SanDisk 480GB SSD Plus, daha hızlı ön yükleme, kapanma ve uygulama yanıtıyla kullanıcıların yavaşlık sorununu ortadan kaldıran bir depolama cihazı.
Android akıllı telefonlar için veri transferini mümkün hale getiren SanDisk 64GB Ultra Dual Drive, akıllı telefonlar, tabletler, PC ve Mac bilgisayarlar arasında kolay aktarım sağlıyor. 64 GB dahili hafızaya sahip olan ürün, USB 3.0 arabirimini kullanıyor.
WD Yellow My Passport Taşınabilir Harici Hard Disk
İçinde bulunan WD Backup yazılımı ile otomatik yedekleme yapabilen ve donanım şifrelemeye sahip parola koruması içeren WD Yellow My Passport Taşınabilir Harici Hard Disk, 1 TB depolama kapasitesine sahip. Ürün, farklı tasarımıyla da dikkat çekiyor.