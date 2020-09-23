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Hürriyet
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Haber Giriş: 23 Eylül 2020 - 17:30 | 

En iyi öpüşen rol arkadaşını açıkladı

Ünlü oyuncu Sharon Stone, beyazperdedeki tüm başrol oyuncuları arasında, en iyi öpüşenin Robert De Niro olduğunu söyledi.

BACKGRID USA, Mega News Agency

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1ÇARPICI İTİRAFLAR
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ÇARPICI İTİRAFLAR

Watch What Happens programına konuk olan Sharon Stone, yaptığı çarpıcı bir açıklama ile dikkat çekti.

2EN İYİ ROBERT DE NIROYDU
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EN İYİ ROBERT DE NIRO'YDU

Altın Küre ödüllü Sharon Stone, kırk yıllık kariyeri boyunca beyazperdede başrol oyuncuları arasında iki kez Oscar kazanan Robert De Niro'nun 'en iyi öpüşen' aktör olduğunu söyledi.

3CASINO FİLMİNDE OYNADILAR
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CASINO FİLMİNDE OYNADILAR

İkili, 1995 yapımı Casino filmde rol almıştı. Sharon Stone sinema dünyasındaki şöhretini 34 yaşında Temel İçgüdü filmiyle kazandı.

4KURTLAR VADİSİNDE KONUK OYUNCUYDU
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KURTLAR VADİSİ'NDE KONUK OYUNCUYDU

Sharon Stone, Kurtlar Vadisi adlı yapımda da Andy Garcia ile birlikte konuk oyuncu olarak yer almıştı. Stone, Necati Şaşmaz ile de öpüşme sahnesi için kamera karşısına geçmişti.

5ÖPÜŞME SANATINI BENDEN ÖĞRENDİ
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ÖPÜŞME SANATINI BENDEN ÖĞRENDİ

 1994 tarihli Bana Bir İyilik Yap (The Favor) adlı romantik komedide Brad Pitt'le birlikte kamera karşısına geçen Elizabeth McGovern "Her şeyi benden öğrendi" diyerek Pitt'e kamera karşısında öpüşmeyi kendisinin öğrettiğini söyledi, 58 yaşındaki Elizabeth McGovern, The Kelly Clarkson adlı programa konuk oldu. Orada da yarı şaka yarı ciddi Brad Pitt'e 'öpüşme sanatı' dahil bildiği her şeyi kendisinin öğrettiğini ileri sürdü.

6FİLM SETİNDEYDİK
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FİLM SETİNDEYDİK

McGovern "Bunu parayla yaptım, çünkü setteydik" diye konuştu. Pitt konu hakkında herhangi bir yorum yapmadı.  

7ROL ARKADAŞLARI YERDEN YERE VURDU
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ROL ARKADAŞLARI YERDEN YERE VURDU

Siz 1ilmlerdeki romantik sahnelerden hoşlanıyor olabilirsiniz. Ama bazen o sahnelerde kamera karşısına geçen oyuncular için o anlar cehenneme dönüşebiliyor. İşte rol arkadaşlarının anlatımıyla Hollywood'un kamera karşısında en kötü öpüşen" ünlüleri.

8KEŞKE SARIMSAK YEMESEYDİ
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KEŞKE SARIMSAK YEMESEYDİ

Jennifer Lawrence, beyazperdenin en güzel kadınlarından biri olabilir ama bazı rol arkadaşları onu pek de çekici bulmuyor. Özellikle öpüşme sahnelerinde. Hunger Games (Açlık Oyunları) filmindeki rol arkadaşı Liam Hemsworth de (solda) bunlardan biri. Hemsworth, birlikte çektiklyeri öpüşme sahnesi hakkında şöyle konuşmuştu: "Jennifer çok iyi arkadaşım, onu seviyorum. Ama keşke öpüşme sahnesinden önce sarımsak yemeseydi."

9NANE ÇİĞNEDİK
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NANE ÇİĞNEDİK

Lawrence, benzer bir sahneyi Passengers filmindeki rol arkadaşı Chris Pratt ile de çekti. Güzel oyuncu bu sahne için ise kamera karşısına geçmeden önce bol bol nane çiğnediğini söyledi.

10DUDAKLARI GÜZEL AMA
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DUDAKLARI GÜZEL AMA

Angelina Jolie dünyanın en güzel kadınlarından biri ve birçok erkek onunla öpüşebilmek için belki de her şeyini feda eder. Biri hariç!

11HİÇ HOŞ DEĞİL
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HİÇ HOŞ DEĞİL

Jolie'nin Wanted filmindeki rol arkadaşı James McAvoy'un söyledikleri pek de hoş değil. Aktör, Jolie ile öpüşmeyi "terletici ve hiç de hoş değil" diyerek nitelendirdi.

12KEYİF ALMADIK
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KEYİF ALMADIK

Tom Cruise'un Görevimiz Tehlike'deki rol arkadaşı Thandie Newton, ünlü aktörle kamera karşısına geçtiği öpüşme sahnesinden hiç keyif almamış.

13DEFALARCA TEKRARLAMAK ZORUNDA KALDIK
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DEFALARCA TEKRARLAMAK ZORUNDA KALDIK

Newton aktörün öpücüklerini "ıslak" diye nitelendirdi. Güzel oyuncu sahnenin yönetmenin istediği gibi olması için defalarca tekrarlanmak zorunda kalındığını da anlattı.

14BEN YUMUŞAK BİR ÖPÜCÜK BEKLİYORDUM
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BEN YUMUŞAK BİR ÖPÜCÜK BEKLİYORDUM

Harry Potter'ın yıldızlarından Emma Watson'ın öpücüğü ise rol arkadaşı Daniel Radcliffe tarafından "biraz hayvani" olarak nitelendirildi.

15YİNE DE ŞİKAYET ETMEYEYİM
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YİNE DE ŞİKAYET ETMEYEYİM

Radcliffe "Ben bu öpücüğün yumuşak olacağını sanıyordum. Ama beni kuvvetli bir biçimde öptü" dedi. "Böyle bir öpücük beklemiyordum" diyen Radcliffe "Ama şikayet etmeyeyim. Benim yerimde olmak isteyen 10 binlerce genç erkek vardır elbette" diyerek sözlerini sürdürdü.

16MASAL PRENSİ GİBİ DEĞİLDİ
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MASAL PRENSİ GİBİ DEĞİLDİ

Hayranları üzülecek belki ama Leonardo DiCaprio ile öpüşmek de pek öyle masal prensleriyle öpüşmeye benzemiyor. Bunu da rol arkadaşı Virginie Ledoyen söylüyor üstelik.

17SEVGİLİ OLMAK İSTEMEZDİM
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SEVGİLİ OLMAK İSTEMEZDİM

The Beach adlı filmde ünlü aktör ile kamera karşısına geçen Ledoyen'e göre DiCaprio'nun öpücüğü tek kelimeyle "kötü." Ledoyen "Bence Leonardo tatlı bir adam. Ama onu sevgili olarak istemezdim" diye konuştu.

Bu arada, Shutter Island'daki rol arkadaşı Michelle Williams'a göre ise Leonardo DiCaprio gayet iyi öpüşüyor.

18HİÇ BECEREMİYOR
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HİÇ BECEREMİYOR

Keira Knightley'e göre de Orlando Bloom iyi öpüşmeyi beceremiyor. Güzel oyuncu Johnny Depp'in bu konuda daha iyi olduğunu düşünüyor.

19JOHNNY DAHA İYİ
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JOHNNY DAHA İYİ

Knightley, Karayip Korsanları serisinin gündemde oludğu dönemde bir dergiye verdiği röportajda "Johny Depp kesinlikle kötü değildi" diye konuştu.

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