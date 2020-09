En iyi öpüşen rol arkadaşını açıkladı

ÖPÜŞME SANATINI BENDEN ÖĞRENDİ 1994 tarihli Bana Bir İyilik Yap (The Favor) adlı romantik komedide Brad Pitt'le birlikte kamera karşısına geçen Elizabeth McGovern "Her şeyi benden öğrendi" diyerek Pitt'e kamera karşısında öpüşmeyi kendisinin öğrettiğini söyledi, 58 yaşındaki Elizabeth McGovern, The Kelly Clarkson adlı programa konuk oldu. Orada da yarı şaka yarı ciddi Brad Pitt'e 'öpüşme sanatı' dahil bildiği her şeyi kendisinin öğrettiğini ileri sürdü.