Miraç Kandil mesajlarında kısa ve uzun seçenekler | En güzel ve anlamlı Miraç Kandili mesajları
Mübarek üç ayların ikinci kandili olan Miraç Kandili yarın idrak edilecek. Müslümanlar Miraç gecesi ellerini semaya açıp Allah'a dualar edecek ve çeşitli ibadetler yapacak. Miraç Kandili mesajları ise her yıl olduğu gibi bu yılda vazgeçilmezler arasında olacak. İşte 2020 yılı için sevdiklerinize ve sizin için değerli olan kişilere yollayabileceğiniz en güzel, kısa ve anlamlı Miraç Kandili mesajları...
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İslam alemi 2020 Miraç Kandili'ne erişmenin erişmenin mutluluğunu yaşıyor. Mübarek Miraç Kandili gününde sevdiklerinin kandilini kutlamak isteyen vatandaşlar internette kandil mesajlarını araştırıyor. Kandil zincirinin ikinci halkası olan Miraç Kandili, mesajlar ve sözler ile bu akşamın araştırılan konusu oldu. İnternet üzerinden ya da SMS'lerle paylaşılacak olan en güzel kandil mesajları, birçok vatandaşın araştırdığı konu oldu. İşte, en güzel ve anlamlı Miraç Kandili mesajları...
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Üç ayların başlamasıyla birlikte kandil günleri de teker teker idrak edilmeye başladı. 2020’nin ilk kandili olan Berat Kandili’ni 25 Şubat’ta geride bırakan Müslümanlar, yılın ikinci kandili için bekleyişini sürdürüyor. Recep ayının yirmi yedinci gecesine denk gelen Mirac Kandili 2020 yılında 21 Mart Cumartesi gününe denk gelecek.
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EN GÜZEL KANDİL MESAJLARI
Ya Rabbim Sen affedicisin, affetmesini seven ve bilensin. Sen bizleri bu mübarek Miraç Kandili hatırına Affı Mağfiret eyle. Hayırlı Kandiller...
Gül bahçesine girenler, gül olmasada gül gibi kokarlar. Kainatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun bu gece kandiliniz mübarek olsun...
Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun.
Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarımızın Rabbimizin yüce katına iletilmisine vesile olan bu mübarak kandil gecesinde dualarda buluşmak ümidiyle Kandilinizi kutlarım.
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Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandilin mübarek olsun.
Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller!
Bazen yenik düştük zamana, esiri olduk anlamsız koşturmaların ve fakat adını yüreğimize yazdığımız dostlarımızı hiç unutmadık. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.
Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..
Şiddetin, kibrin, öfkenin yok olduğu bir Kandil diliyorum. Hepimizin Miraç Kandili mübarek olsun…
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Miraç gecesi, duaların geri çevrilmediği bir gecedir. Bunu fırsat bilerek bu gece dualarımızı eksik etmeyelim. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.
Miraç Kandili kardeşlik ve dayanışma duygularını arttıran, ruh dünyamızın aydınlanmasına vesile olan bir gündür. Bu günü layıkıyla yaşamak dileğiyle. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.
Tefekkür ve şükür vesilesi olan bu mübarek günde dualarımızın kabul olması dileğiyle...Kandiliniz mübarek olsun
Bugünün hepimiz için ruhani bir arınma sağlaması dileğiyle...Kandiliniz mübarek olsun
Bu anlamlı gecenin birliğimize, beraberliğimize ve hayra vesile olmasını dilerim. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.
Anlam ve gönül dünyamıza ışık tutan Miraç Kandili hepimiz için mübarek olsun
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Zengin; çok mala sahip olana denmez, zengin kalbi olana denir. Kalbi zenginliğinden mahrum olan kimse, ne kadar geniş servete sahib olursa olsun yine fakirdir. Tamaı ve hırsı sebebiyle de halk nazarında hakirdir. Kalbi zengin olan kimse de ne kadar fakir olsa herkesin nazarında muhteremdir.
Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği yine de mutlu, umutlu ve sevgi dolu,rahmetlerin yağmur gibi yağdığı nice kandillere...
Ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle iyi kandiller.
-Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.
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-Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Miraç kandiliniz hayırlı olsun!
-Günler bize dostların güzelliği ile, geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Kandiliniz mübarek olsun..
-İlahi Esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Kandilinizi Kutlarım.