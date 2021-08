En güzel ve anlamlı cuma mesajları | Cuma mesajlarında resimli ve dualı seçenekler

EN GÜZEL RESİMLİ CUMA MESAJLARI Melekler daima duacımız olsun. Yüreğimiz ferah, ilhamımız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun..



Gülün güzeli baharın başında çiçek verendir. Dostun güzeli, vefası uzun sürendir. İnsanın özeli, umulmadık anda selam gönderendir. Allah’ın Selamı ve Rahmeti, Bereketi üzerinize olsun. Hayırlı Nurlu Cumalar.



Ey Rabbim; gözlerimizden sevgiyle bakan ışıkları eksik etme, hayırları görmeyi ve her yaratılanı senden dolayı sevmeyi nasip et. Amin. Hayırlı cumalar.



Özünün hakikati ve yüzünün nuru üzerine yemin ederiz ki, Sana duyduğumuz ihtiyaç, Senin zenginliğine denk. Sana olan ihtiyacımız, Senin büyüklüğün kadar. Cumamız mübarek olsun.



Ya Rabbi; gönlümün tesbihine umut boncukları dizdim tane tane. Her bir çekişte af diyerek sığındım rahmetine. Hayırlı Cumalar.