Cuma mesajları 2021 için seçenekler... En güzel, anlamlı, resimli ve yeni cuma mesajları

*İmkanım yoktu deme, kendine doğruyu söyle; üşendim de, tembellik ettim de, yapmak içimden gelmedi de, hiç değilse yattım de. Ne dersen de ama imkanım yoktu deme… Unutma; İman en büyük imkandır. İmanı olanın, imkanı tükenmez. Hayırlı, nurlu cumalar. Cumamız mübarek olsun.



*Rabbim Seni bugün de dua edenlerden her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, Cennette gezenlerden eylesin! Hayırlı Cumalar.



*Cuma günü, iyiliklerin hazinesidir ve güzel şeylerin menbaıdır.” Allah Cumanızı Kabul ve Mübarek Eylesin..



*Huzur ve güven içinde yenen kuru bir ekmek, endişe içinde yenen baldan daha tatldır.



*Namus içinde yaşanan bir çadır, ahlaksızlığın hüküm sürdüğü bir köşkte yaşamaktan daha sevimlidir. Cumanız Mübarek Olsun.



*Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. saadetler hepimizin olsun. ne kurulan bağlar bozulsun, nede dostlar unutulsun. cumanız mübarek olsun.



*Cuma günü, iyiliklerin hazinesidir ve güzel şeylerin menbaıdır.” Allah Cumanızı Kabul ve Mübarek Eylesin..



*Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. beni benden uzağa at, senden uzağa atma. cumanız mübarek olsun.



