En güzel resimli Regaip Kandili mesajları | 2020 Regaip Kandili mesajlarında en anlamlı ve farklı seçenekler
Kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe ederek geleceğimizi planlamamız için büyük bir fırsat olan Regaip Kandili 2020'de bugün idrak edilecek. Müslümanlar tarafından rahmeti ve bereketi bol üç ayların habercisi kabul edilen Regaip Kandili ile birlikte, Regaip Kandili mesajlarına yönelik araştırmalar da hız kazandı. Biz de bu manevi günün atmosferini sevdiklerinizle paylaşmanız adına en güzel Regaip Kandili mesajları derledik. İşte, en güzel resimli Regaip Kandili mesajları...
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2020 Regaip Kandili İslam coğrafyasında heyecanla bekleniyordu, o mübarek gün geldi. Gün boyu çeşitli ibadetler ederek bugünün manevi hazzını yaşayan vatandaşlar, bir yandan da Regaip Kandili'nin atmosferini sevdikleri ile birlikte yaşamak ve dijital ortamlarda paylaşmak adına, mesaj sorgulamalarına hız verdi. İşte, sevdiklerinize ve sizin için değerli olan kişilere yollayabileceğiniz en güzel, kısa ve anlamlı 2020 Regaip Kandili mesajları...
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KISA VE RESİMLİ KANDİL MESAJI SEÇENEKLERİ
Bu mübarek gecenin feyiz ve nimetlerinden tüm insanlığın faydalanması, tüm insanlığa barış ve huzur getirmesi, birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vesile olmasını dilerim.
Regaip gecesi, duaların geri çevrilmediği bir gecedir. Bunu fırsat bilerek bu gece dualarımızı eksik etmeyelim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.
Regaip Kandili kardeşlik ve dayanışma duygularını arttıran, ruh dünyamızın aydınlanmasına vesile olan bir gündür. Bu günü layıkıyla yaşamak dileğiyle. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.
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Üç Aylar; Müslümanın ruh şöleninin başlangıcıdır. Recep ve Şaban kurulacak gök sofrasının habercisidir
Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Receb’in hepsini tutmuş gibi sevap verilir. Hayırlı Kandiller.
Rabbim Recep ayının ilk gecesi hürmetine; Duası kabul olmuş bir kul sevinci yaşat bize. Sabrımızın mükafatı olarak, "Çok şükür" diyebilmeyi de nasip et cümlemize.
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Bu anlamlı gecenin birliğimize, beraberliğimize ve hayra vesile olmasını dilerim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.
Dini duyguların yoğunluk kazanacağı, merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerinin doruk noktaya ulaştığı bu günün hayırlara vesile olmasını dilerim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.
Allah ile olan bağımızı yeniden gözden geçirme ve bu manevi iklimden yararlanmak için büyük fırsatlar sunan bu günde her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.
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Yüce Mevla'dan üç ayların ve bu mübarek gecenin bereket ikliminin insanlığın hidayetine, barış ve huzuruna vesile olmasını dilerim. Kandiliniz mübarek olsun.
Regaib Kandili; kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe ederek geleceğimizi planlamamız için büyük bir fırsattır. Bu vesileyle Regaip Kandilinizin hayırlara vesile olmasını dilerim.
Bu gecenin feyiz ve nimetlerinden tüm insanlığın faydalanmasını temenni ediyor, Üç Aylar ve Regaib Kandilinin bolluk, bereket, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum.
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Allah"ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..