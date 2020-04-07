En güzel resimli Berat Kandili mesajları | Mübarek Berat Kandili'nde sevdiklerinizi unutmayın

Anlam ve gönül dünyamıza ışık tutan Berat Kandili hepimiz için mübarek olsun



Zengin; çok mala sahip olana denmez, zengin kalbi olana denir. Kalbi zenginliğinden mahrum olan kimse, ne kadar geniş servete sahib olursa olsun yine fakirdir. Tamaı ve hırsı sebebiyle de halk nazarında hakirdir. Kalbi zengin olan kimse de ne kadar fakir olsa herkesin nazarında muhteremdir.



Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği yine de mutlu, umutlu ve sevgi dolu,rahmetlerin yağmur gibi yağdığı nice kandillere...



