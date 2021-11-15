En güzel manzaralı ofis benim!

CAM SİLMEK KOLAY DEĞİLMİŞ! İşin zor yanlarından biri de cam silmekmiş: “Ben daha önceden cam silmeyi çok kolay bir şey zannediyordum. Camda iz bırakmamak, o yükseklikte o işi yapabilmek epey bir deneyim istiyor. Sonuç olarak size işi verenlerin temel isteği camların temiz olması.”



KIZIM ‘KAHRAMAN ANNEM’ DİYOR



İŞİNİN sevdiği yanlarını “O çatıya çıkmak ve dağcı gibi aşağı inmek müthiş bir his. İstanbul’un en güzel manzaralı iş yerlerine sahibim ve bu manzaralar sürekli değişiyor. Normalde her projeyi 1 hafta 10 gün içinde bitiriyoruz. Sürekli bir değişim var. Bir de camı silmek ve o temizlik hissi bana çok keyif veriyor, terapi gibi geliyor” diye anlatan Sema Kaya Polat, kızının kendisiyle gurur duyduğunu söylüyor: “Eşim zaman zaman benim videolarımı çekiyor ve kızıma izletiyor. Bir keresinde evin çok yakınındaki bir projede çalışmıştık. Bizi görünce çok heyecanlandı. Bana ‘Kahraman annem’ diyor. Onun gözünde cesur ve çalışan bir anne olmak benim için çok değerli.”