En güzel Hicri YÄ±lbaÅŸÄ± mesajlarÄ±! Resimli-KÄ±sa Muharrem ayÄ± mesajlarÄ±
Bu yÄ±l 9 AÄŸustos'ta idrak edilmeye baÅŸlanan Muharrem ayÄ±nÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼ aynÄ± zamanda Hicri yÄ±lbaÅŸÄ± olarak kabul ediliyor. Bu iki Ã¶nemli geliÅŸme vesilesiyle, uzaktaki akrabalarÄ±na, sevdikleri dost ve arkadaÅŸlarÄ±na en gÃ¼zel Hicri yÄ±lbaÅŸÄ± ve Muharrem ayÄ± mesajlarÄ±nÄ± gÃ¶ndermek isteyen Ã§ok sayÄ±da vatandaÅŸ, araÅŸtÄ±rmalarÄ±na hÄ±z verdi. Ä°ÅŸte, 2021 Hicri yÄ±lbaÅŸÄ± ve Muharrem ayÄ± mesajlarÄ±...Â
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Peygamber Efendimizin 'Allahâ€™Ä±n ayÄ±' diye nitelediÄŸi Muharrem ayÄ± baÅŸlangÄ±cÄ± aynÄ± zaman Hicri yÄ±lbaÅŸÄ± olarak da idrak ediliyor. Hz. Ã–merâ€™in halifeliÄŸi dÃ¶neminde hicretin gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi gÃ¼n, Hz. Aliâ€™nin teklifiyle hicrÃ® takvimin baÅŸlangÄ±cÄ± sayÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. O gÃ¼nden itibaren de Ä°slam Ã¢leminde Muharrem ayÄ±nÄ±n 1. gÃ¼nÃ¼ hicri takvimin baÅŸlangÄ±cÄ± olarak kabul edilmiÅŸtir. BirÃ§ok vatandaÅŸ tarafÄ±ndan Ã§eÅŸitli ibadetler idrak edilecek bu Ã¶nemli gÃ¼ne Ã¶zel tebrik ve kutlama mesajlarÄ± yoÄŸun ÅŸekilde sorgulanÄ±yor. Ä°ÅŸte, en gÃ¼zel Hicri yÄ±lbaÅŸÄ± ve Muharrem ayÄ± tebrik mesajlarÄ±...
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HÄ°CRÄ° YILBAÅžI VE MUHARREM AYI MESAJLARI
Hicri yeni yÄ±lÄ±mÄ±z ve Muharremi Åžerif ayÄ±mÄ±z mÃ¼barek olsunâ€¦
Yeni bir yÄ±lda yÃ¼zÃ¼nden gÃ¼lÃ¼cÃ¼kler, gÃ¶nlÃ¼nden sevgiler eksik olmasÄ±n mutlu yÄ±llarâ€¦
Allahâ€™Ä±m yeni yÄ±lda, Ä°slamiyetâ€™i gerÃ§ek manasÄ± ile anlamayÄ± ve layÄ±kÄ±yla yaÅŸamayÄ± tÃ¼m kullarÄ±na nasip etsin amin. Nice GÃ¼zel YÄ±llaraâ€¦
BÃ¼tÃ¼n Ä°slam Aleminin Ve Sadakat Aleminin Hicri Yeni YÄ±lÄ±nÄ± Tebrik Eder, HayÄ±rlara Vesile OlmasÄ±nÄ± MevlamÄ±zdan Niyaz Ederim.
Yeni yÄ±lÄ±n tÃ¼m insanlÄ±ÄŸa ve Ã¼lkemize barÄ±ÅŸ, mutluluk getirmesi dileÄŸiyle yeni yÄ±lÄ±n kutlu olsun.
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Muharrem ayÄ±nÄ±n birlik ve kardeÅŸlik duygularÄ±nÄ±n daha da geliÅŸmesine ve dÃ¼nya Ã¼zerinde barÄ±ÅŸ ve mutluluk tohumlarÄ±nÄ±n yeÅŸermesine vesile olmasÄ±nÄ± diliyor; bereket ve feyzin, ihsan ve keremin coÅŸtuÄŸu, bollaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bÃ¶ylesine gÃ¼zel bir aya girmenin sevinci ve mutluluÄŸu ile tÃ¼m MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n ve Ä°slam Ã¢leminin Hicri YÄ±lbaÅŸÄ±nÄ± tebrik eder, hayÄ±rlara vesile olmasÄ±nÄ± CenabÄ± Allah'tan niyaz ediyorum
Yeni yÄ±lda tÃ¼m gÃ¼zellikler seninle olsun. Mutlu yarÄ±nlarâ€¦
Yarabbi bizleri sana layÄ±k kul, efendimize layÄ±k Ã¼mmet eyle. Her anÄ±mÄ±zÄ± layÄ±ki ile yaÅŸamayÄ± nasip et. Amin Mutlu YÄ±llarâ€¦
Rabbim hicri yeni yÄ±lÄ± tÃ¼m Ä°slam alemi iÃ§in en gÃ¼zel ÅŸekilde deÄŸerlendirmeyi ve her gÃ¼nÃ¼nÃ¼ razÄ± olacaÄŸÄ± amellerle yaÅŸamamÄ±zÄ± nasip etsin. Amin.
Allahâ€™Ä±m yeni yÄ±lda, Ä°slamiyetâ€™i gerÃ§ek manasÄ± ile anlamayÄ± ve layÄ±kÄ±yla yaÅŸamayÄ± tÃ¼m kullarÄ±na nasip etsin amin. Nice GÃ¼zel YÄ±llaraâ€¦
Yeni YÄ±lÄ±nÄ±z Kutlu Olsunâ€¦ SaÄŸlÄ±k, huzur ve mutluluÄŸunuz daim olsun. Rabbim, bÃ¼tÃ¼n hastalara ÅŸifa, dertlilere deva olsun. ZamanÄ±mÄ±zÄ± en gÃ¼zel ÅŸekilde deÄŸerlendirmeyi nasip etsin.
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MutluluÄŸunuz daim dualarÄ±nÄ±z kabul, amellerinin makbul olsun. Nice yÄ±llaraâ€¦
Yeni hicri yÄ±lÄ±n Ã¼mmeti Muhammedâ€™e hayÄ±rlara vesile olmasÄ± dileÄŸiyle. Yeni yÄ±lÄ±nÄ±z kutlu olsun.
Ãœlkemizde ve dÃ¼nyada ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ± ÅŸu gÃ¼nlerde sevgi barÄ±ÅŸ ve kardeÅŸlik dini Ä°slamâ€™Ä± yeniden idrak etme ve tÃ¼m insanlÄ±ÄŸa tebliÄŸ etme zamanÄ±dÄ±r yeni hicri yÄ±lÄ±nÄ±z mÃ¼barek olsun..
CoÅŸkun ama yorgun bir yÄ±l daha geÃ§iyor yaÅŸamdan. Gelecek yÄ±lÄ±n sevgilerin en gÃ¼zeli, aÅŸklarÄ±n en yÃ¼cesini, mutluluklarÄ±n en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ getirmesi dileÄŸiyle hayÄ±rlÄ± yÄ±llar.
Allah'Ä±m, sen evveli ve sonu olmayan cÃ¶mert, acÄ±yan, ihsanÄ± bol olansÄ±n. Bu yeni yÄ±lda bize helÃ¢l rÄ±zÄ±klar ihsan et. Bu sene beni, sevdiklerimi ve MÃ¼slÃ¼manlarÄ± ÅŸeytanÄ±n aldatmasÄ±ndan ve tuzaklarÄ±ndan koru. Nefsimizin kÃ¶tÃ¼lÃ¼klerine karÅŸÄ± bize yardÄ±m et.
GetirdiÄŸi mutluluÄŸun tÃ¼m kÃ¶tÃ¼lÃ¼kleri unutturacaÄŸÄ±, baÅŸarÄ±larÄ±n tÃ¼m baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±klarÄ± yok edeceÄŸi gÃ¼zelliklerin hayatÄ±nÄ± dolduracaÄŸÄ± bir yÄ±l dileÄŸiyle Hicri YÄ±lbaÅŸÄ±nÄ±z hayÄ±rlÄ± olsun.
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YÃ¼ce Rabbimiz bizleri affetsin ve ellerimizi dergÃ¢hÄ±ndan boÅŸ Ã§evirmesin. Bu mÃ¼barek gÃ¼nde hepimizin dualarÄ±nÄ± kabul etsin!
Hikmeti sonsuz Rabbimiz bu gelen yeni yÄ±lda tÃ¼m Ä°slam camiasÄ±na hayÄ±rlar gÃ¶ndersin.
Yeni yÄ±lÄ±n size ve tÃ¼m sevdiklerinize saÄŸlÄ±k, mutluluk, neÅŸe, baÅŸarÄ±, bolca para, sevgi ve huzur getirmesini dilerim. Mutlu YÄ±llar...
Yeni yÄ±lÄ±n saÄŸlÄ±k mutluluk ve baÅŸarÄ± dolu geÃ§mesini dilerim. Her gÃ¼nÃ¼n bir diÄŸerinden daha keyifli geÃ§sin. Yeni yÄ±lÄ±nÄ±z kutlu olsun!
Bu yÄ±l, Ä°slamiyetâ€™i anlamayÄ± ve hakkÄ±yla yaÅŸamayÄ± tÃ¼m kullarÄ±na nasip etsin; kÃ¢inatÄ± nuruyla aydÄ±nlandÄ±rsÄ±n. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun her ÅŸey gÃ¶nlÃ¼nÃ¼zce olsun.