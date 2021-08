Muharrem ayının birlik ve kardeşlik duygularının daha da gelişmesine ve dünya üzerinde barış ve mutluluk tohumlarının yeşermesine vesile olmasını diliyor; bereket ve feyzin, ihsan ve keremin coştuğu, bollaştığı böylesine güzel bir aya girmenin sevinci ve mutluluğu ile tüm Müslümanların ve İslam âleminin Hicri Yılbaşını tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum



Yeni yılda tüm güzellikler seninle olsun. Mutlu yarınlar…



Yarabbi bizleri sana layık kul, efendimize layık ümmet eyle. Her anımızı layıki ile yaşamayı nasip et. Amin Mutlu Yıllar…



Rabbim hicri yeni yılı tüm İslam alemi için en güzel şekilde değerlendirmeyi ve her gününü razı olacağı amellerle yaşamamızı nasip etsin. Amin.



Allah’ım yeni yılda, İslamiyet’i gerçek manası ile anlamayı ve layıkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin amin. Nice Güzel Yıllara…



Yeni Yılınız Kutlu Olsun… Sağlık, huzur ve mutluluğunuz daim olsun. Rabbim, bütün hastalara şifa, dertlilere deva olsun. Zamanımızı en güzel şekilde değerlendirmeyi nasip etsin.