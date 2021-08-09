MutluluÄŸunuz daim dualarÄ±nÄ±z kabul, amellerinin makbul olsun. Nice yÄ±llaraâ€¦



Yeni hicri yÄ±lÄ±n Ã¼mmeti Muhammedâ€™e hayÄ±rlara vesile olmasÄ± dileÄŸiyle. Yeni yÄ±lÄ±nÄ±z kutlu olsun.



Ãœlkemizde ve dÃ¼nyada ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ± ÅŸu gÃ¼nlerde sevgi barÄ±ÅŸ ve kardeÅŸlik dini Ä°slamâ€™Ä± yeniden idrak etme ve tÃ¼m insanlÄ±ÄŸa tebliÄŸ etme zamanÄ±dÄ±r yeni hicri yÄ±lÄ±nÄ±z mÃ¼barek olsun..



Rabbim, tÃ¼m Ä°slam Alemi'ne, sonsuz hazinesinden gÃ¼zellikler bahÅŸetsin!



CoÅŸkun ama yorgun bir yÄ±l daha geÃ§iyor yaÅŸamdan. Gelecek yÄ±lÄ±n sevgilerin en gÃ¼zeli, aÅŸklarÄ±n en yÃ¼cesini, mutluluklarÄ±n en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ getirmesi dileÄŸiyle hayÄ±rlÄ± yÄ±llar.



Allah'Ä±m, sen evveli ve sonu olmayan cÃ¶mert, acÄ±yan, ihsanÄ± bol olansÄ±n. Bu yeni yÄ±lda bize helÃ¢l rÄ±zÄ±klar ihsan et. Bu sene beni, sevdiklerimi ve MÃ¼slÃ¼manlarÄ± ÅŸeytanÄ±n aldatmasÄ±ndan ve tuzaklarÄ±ndan koru. Nefsimizin kÃ¶tÃ¼lÃ¼klerine karÅŸÄ± bize yardÄ±m et.



GetirdiÄŸi mutluluÄŸun tÃ¼m kÃ¶tÃ¼lÃ¼kleri unutturacaÄŸÄ±, baÅŸarÄ±larÄ±n tÃ¼m baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±klarÄ± yok edeceÄŸi gÃ¼zelliklerin hayatÄ±nÄ± dolduracaÄŸÄ± bir yÄ±l dileÄŸiyle Hicri YÄ±lbaÅŸÄ±nÄ±z hayÄ±rlÄ± olsun.



