En güzel Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri! İşte 8 Mart Kadınlar Günü mesajlarında resimli seçenekler
Kadın hakları açısından bugünlere nasıl gelindiğinin hatırlanmasına olanak sağlayan Dünya Kadınlar Günü, her yıl 8 Mart'ta kutlanıyor. Bu özel günün 2021 yıl dönümü geldiği için, bu kapsamdaki mesaj ve güzel söz araştırmaları hızlandı. Pek çok vatandaş, hem hayatındaki kadınlara göndermek hem de sosyal medyadan paylaşım yapmak için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajlarını araştırıyor. İşte, 8 Mart Kadınlar günü mesajlarında resimli seçenekler...
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadın hakları temelli ortaya çıkmış olan bir gündür. Birleşmiş Milletler tarafından 1977 yılında ilan edilen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün geçmişi çok eskilere dayanmaktadır. Biz de sizler için bu özel günü daha da anlamlı kılmak için güzel söz ve mesajları bir arada derledik. İşte, 2021 Dünya Kadınlar Günü mesajlarından seçmeler...
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün kadının özdeğeri ve sahip olduğu temel insani haklar konusunda etkin bir farkındalığa, kadına yönelik şiddetle mücadele hususunda küresel bir bilince vesile olmasını temenni ediyorum
Biz kadınların isteyip de başaramayacağı hiçbir şey yoktur. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'müz kutlu olsun
8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili diğer mesajları ve resimleri görüntülemek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...
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Kadınlarımızın toplumda ve sporda daha çok rol alması dileğiyle...8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun
Kadınlar günümüz kutlu olsun, hiç bir zaman unutmayın; her başarılı erkeğin arkasında akıllı ve başarılı bir kadın vardır.
Yalnızca bir gün değil, her gün değer görmeyi hak eden kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü içtenlikle kutlar, sevginin, şefkatin ve özverinin timsali olan kadınlarımıza sevgilerimi ve selamlarımı sunarım.Emekleri, bitmek bilmez gayretleri, pozitif enerjileri ve sevgi dolu yürekleri ile hayatımızı anlamlandıran kadınlarımızın hak ettikleri güzellikte bir yaşam sürmelerini diliyor, tüm kadınların Dünya Kadınlar Gününü tebrik ediyorum.Bizi biz yapma hedefinde, yüreklerindeki sevgi ve şefkati hiçbir karşılık beklemeden veren, bu toprakları bize vatan kılan ruhun taşıyıcıları, bağımsızlık türkülerimizin bestecileri kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, en derin saygı ve sevgilerimi sunuyorum.
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Kadınlarımız olmazsa toplumun olamayacağı bilinci ile eli bereketli, gönlü sevgi dolu fedakar kadınlarımızın, sadece bir gün değil her gün hak ettikleri değeri görmesi temennisiyle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü yürekten kutluyor, selam ve saygılarımı sunuyorum.
"Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın." M.Kemal Atatürk
"İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki, bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki, bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin?" M.Kemal AtatürkBugün bizi biz eden ailelerimizin temeli sayılan kadınlarımızın günüdür. Erzurumlu Kara Fatmaların, Nene Hatunların günüdür. Kurtuluşu omuzlayan cenneti ayakları altında taşıyan kadınlarımızın günüdür. Kadınlar Günü kutlu olsun.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, başımızın onlar sayesinde dik, gurumuzun onlar sayesinde dirençli olduğunu keyf ve mutluluk içinde belirtiyor, ayırt etmeksizin asil ruhlu kadınlarımızın önünde saygıyla eğiliyoruz. Kadınlar Günü kutlu olsun.
Kimi zaman anamız, bacımız, kızımız, kimi zaman can yoldaşımız, hayat arkadaşımız, kimi zaman da eğitimcimiz ve yol göstericimiz olan ve bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati her zaman karşılıksız verebilen tüm fedakar kadınlarımızın 'Dünya Kadınlar Günü' kutlu olsun.
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü‘nün tüm dünyada ve ülkemizde her türlü bedeni ve ruhi şiddetten uzak, adalete, eşitliğe, barışa ve huzura katkı sağlayıp, geleceğe güvenle bakmamıza vesile olması temenni ediyor, başta eşim olmak üzere tüm kadınların gününü kutluyorum.
Dünya kadınlarının ve tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsunMesafeler uzak olsa da, yüreğim hep senin canım.. Kadınlar günün kutlu olsun.
Bütün dünya kadınlarına sağlık, mutluluk ve esenlik dolu günler diliyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.
Doğumdan ölüme kadar her hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımızın bu özel gününü yürekten kutlarım.Her zaman ne istediğini bilen, erkeğinin ardında ona destek veren, çocuklarının başında koruyup kollayan kadınlar… Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun…
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Aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum.. Kadınlar günün kutlu olsun.
Ateş karşısında bozulmayan altın, altın karşısında bozulmayan kadın; kadınlar günün kutlu olsun.
Cumhuriyetimizin odak noktasında yer alan kadınlarımız, modern ve çağdaş günlere gelmemizde önemli görevler başarmışlardır. Kadınlar gününüz kutlu olsun.Senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum.Kadın benzerliktir ve bence karşıtlıktır. Her şey bir uyak içerisine girer, her şey birbirine seslenir ve yanıt verir.
Bir toplum, bir millet erkek ve kadın denilen iki cins insandan meydana gelir. Mümkün müdür ki, bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça, diğer kısmı göklere yükselebilsin.
8 Mart Dünya Kadınlar Gününde, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum.
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8 Mart, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemleri dile getirdikleri gündür. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum.Mutlu, huzurlu ve sağlıklı nesiller yetiştirme gayesinde olan kadınlar, dün olduğu gibi bugün ve yarın da toplumun şekillenmesinde en büyük etkiyi sağlayacaklardır. Tüm kadınlarımızın kadınlar gününü kutlarım.
Üstlendiği misyonla toplumsal yapının demokratik temellerinin yükünü çeken kadınların, hayatın her alanında el üstünde tutulması dileğiyle...8 Mart Dünya Kadınları Günü kutlu olsun.