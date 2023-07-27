AŞURE GÜNÜNE ÖZEL CUMA MESAJLARI 2023

-Yeni Hicri Yılımızla birlikte, Muharrem ayımızın ve Aşure günümüzün tüm İslâm alemine hayırlar getirmesini temenni ederiz.



-Her kim aşure gününde ailesine ve ev halkına ikramda bulunursa, Cenabı Hak da senenin tamamında onun rızkına bereket ve genişlik ihsan eder. (Hadisi şerif)



-Kazanlarda bereket ve kardeşlik karışsın. Muharrem ayı ve Aşure günü hayırlı olsun.



-Aşure başlı başına insanlığa mesajdır. Farklılıkların bir tencerede birleştiğinde nasıl lezzetli, bereketli bir ağız tadı olduğunu paylaşmanın mutluluğunu anlatır bana. Hayatı kolaylaştıran birliğimiz daim, bereketimiz çok olsun.



-Kardeşlik, paylaşma ve dayanışmayı simgeleyen Aşure Günümüz mübarek olsun. Bu vesile ile Hz. Hüseyin'i ve Ehl-i Beyt'i rahmetle yâd ediyorum.



-Bugün Muharrem ayının 10’u. En tatlı, en güzel, manevi anlamı en güzel gün...



-Muharrem bolluk bereket ayı hoş geldin. Ülkemin topraklarına denizlerine bolluk bereket gelsin.



Evlerimize işlerimize gönüllerimize huzur mutluluk gelsin inşallah.



-Allah, Aşure gününde Peygamberlerine ikramda bulunduğu gibi bize de ikram edip nimetlerini ihsan eylesin. Tevbelerini kabul ettiği gibi bizim de tevbemizi kabul eylesin.