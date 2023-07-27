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EN GÜZEL CUMA MESAJLARI RESİMLİ KISA 2023 (Aşure gününe özel cuma mesajları) | Yeni, farklı, anlamlı, hadisli, ayetli, dualı, değişik en güzel cuma mesajları ile sözleri - Hayırlı Cumalar

Güncelleme Tarihi:

#Resimli Cuma Mesajları#Cuma Sözleri 2023#Cuma Günü Kutlama Mesajları
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2023 22:50

Resimli cuma mesajları 2023 yılının en güzel seçenekleri ile ön plana çıkıyor. Muharrem ayının 10. günü idrak edilen Aşure Günü'nün gelmesiyle beraber hadisli, ayetli ve dualı cuma mesajları paylaşımlarda yer almaya başladı. Whatsapp, Instagram, Facebook'a özel kısa-uzun cuma mesajları bu hafta da paylaşımlar arasında en çok tercih edilenlerden olacak. Peygamberimiz (s.a.s)’in ifadesiyle güneşin doğduğu en hayırlı gün olan bu mübarek günde 'Cumanız Mübarek Olsun' dileklerini sizler de annenize, babanıza, arkadaşlarınıza ve akrabalarınıza iletmek istiyorsanız hadisli, dualı ve ayetli cuma mesajlarına duygularınızı ifade etmek için yer verebilirsiniz. İşte, 28 Temmuz duygulu, anlamlı, fotoğraflı, resimli, resimsiz cuma mesajları ve cuma günü sözlerinden seçenekler.

1/11EN GÜZEL CUMA MESAJLARI RESİMLİ KISA 2023 (Aşure gününe özel cuma mesajları) | Yeni, farklı, anlamlı, hadisli, ayetli, dualı, değişik en güzel cuma mesajları ile sözleri - Hayırlı Cumalar

En güzel, resimli, kısa ve uzun cuma mesajları ile 'Hayırlı Cumalar' sözleri perşembe akşamından gönderileri süslemeye başladı. Resimli, yazılı veya sözlü alternatiflerle Cumanız Mübarek Olsun sözlerini yakınlarına iletecek olanlar, bu hafta da kısa ve uzun cuma günü kutlama mesajlarını tercih edecekler. Farklı, yeni, anlamlı cuma mesajı arıyorsanız sizler de haberimizdeki cuma mesajlarına göz atabilirsiniz. İşte, hem görsel, yazılı seçeneklerin yer aldığı uzun, kısa, farklı, yeni, resimli cuma mesajlarından öne çıkanlar.

2/11AŞURE GÜNÜNE ÖZEL CUMA MESAJLARI 2023

AŞURE GÜNÜNE ÖZEL CUMA MESAJLARI 2023

-Yeni Hicri Yılımızla birlikte, Muharrem ayımızın ve Aşure günümüzün tüm İslâm alemine hayırlar getirmesini temenni ederiz.

-Her kim aşure gününde ailesine ve ev halkına ikramda bulunursa, Cenabı Hak da senenin tamamında onun rızkına bereket ve genişlik ihsan eder. (Hadisi şerif)

-Kazanlarda bereket ve kardeşlik karışsın. Muharrem ayı ve Aşure günü hayırlı olsun.

-Aşure başlı başına insanlığa mesajdır. Farklılıkların bir tencerede birleştiğinde nasıl lezzetli, bereketli bir ağız tadı olduğunu paylaşmanın mutluluğunu anlatır bana. Hayatı kolaylaştıran birliğimiz daim, bereketimiz çok olsun.

-Kardeşlik, paylaşma ve dayanışmayı simgeleyen Aşure Günümüz mübarek olsun. Bu vesile ile Hz. Hüseyin'i ve Ehl-i Beyt'i rahmetle yâd ediyorum.

-Bugün Muharrem ayının 10’u. En tatlı, en güzel, manevi anlamı en güzel gün...

-Muharrem bolluk bereket ayı hoş geldin. Ülkemin topraklarına denizlerine bolluk bereket gelsin.

Evlerimize işlerimize gönüllerimize huzur mutluluk gelsin inşallah.

-Allah, Aşure gününde Peygamberlerine ikramda bulunduğu gibi bize de ikram edip nimetlerini ihsan eylesin. Tevbelerini kabul ettiği gibi bizim de tevbemizi kabul eylesin.

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3/11CUMA MESAJLARI AYETLİ 2023

CUMA MESAJLARI AYETLİ 2023

Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar.

-“ Allahım! Bilerek veya bilmeyerek isledigimiz hatalarimizi, günahlarimizi bagsla. BizlereMerhamet buyur. süphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin.”

- Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.

Gözlerinizin sadece güzellikleri göreceği bir gün olsun. #hayırlıcumalar

Yerin, göğün, mülkün ve her türlü iyiliğin sahibi, Yüce Mevlam’ın ümidinizi kaybettiğinizde sizin için yazdığı kaderin, hayallerinizden daha güzel olduğunu hatırlatacağı, gönlünüzce bir gün olsun inşallah. Hayırlı cumalar.

4/11CUMA MESAJLARI RESİMLİ

CUMA MESAJLARI RESİMLİ

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar. (8)

Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sâyesinde Allah’dan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın.” (Ebû Dâvûd, Cihâd 70)

Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın adıyla “Her türlü hamd ve övgü, kuluna Kitab’ı indiren ve onda hiçbir yanlışlığa yer vermeyen Allah’a mahsustur.” (Kehf, 18/1) Dualarınızın kabul olması dileğiyle.

“Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır.” Hayırlı cumalar | İnşirâh Sûresi, 5. Ayet

Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah.

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5/11EN GÜZEL CUMA MESAJLARI RESİMLİ KISA 2023 (Aşure gününe özel cuma mesajları) | Yeni, farklı, anlamlı, hadisli, ayetli, dualı, değişik en güzel cuma mesajları ile sözleri - Hayırlı Cumalar

– Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.

- Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.

– Sevdiğiniz için bir kere mutlu olup, bin kere pişman olacağınız bir sevgiyi yaşamamanız dileğimle! Düşleriniz gerçek olsun ama gerçeğiniz asla düş olmasın. Hayırlı cumalar dilerim.

– Allah’ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar dilerim.

– Allah’ım, habibin Muhammed Mustafa’ya, ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun.

6/11ANLAMLI CUMA GÜNÜ SÖZLERİ

ANLAMLI CUMA GÜNÜ SÖZLERİ

*Cuma gününüzü tebrik eder, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini Yüce Mevladan niyaz ederiz. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

*İsyanınız nefsinize, İtaatiniz Rabbinize olsun. Rabbim bizi nefsine isyan eden ve Rabbine itaat eden kullarından eylesin inşallah. Hayırlı Cumalar, Allah’ın Selamı ve Rahmeti üzerinize olsun.

Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.’ Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim.

– Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.

– Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim.

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7/11EN GÜZEL CUMA MESAJLARI RESİMLİ KISA 2023 (Aşure gününe özel cuma mesajları) | Yeni, farklı, anlamlı, hadisli, ayetli, dualı, değişik en güzel cuma mesajları ile sözleri - Hayırlı Cumalar

– Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

– ‘Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.’ Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim.

Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…

Ümmetin, milletin Cuma'sı hayırlara vesile olsun. Allah, namaz ve dualarımızı yüce katında makbul kılsın. Hasta kullarına şifa buyursun. Zordaki kullarını selâmete ulaştırsın. Bizi görünür, görünmez her sıkıntıdan kurtarsın ve korusun. Hayırlı cumalar

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar. (8)

8/11FARKLI CUMA GÜNÜ MESAJLARI

FARKLI CUMA GÜNÜ MESAJLARI

– Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.

- Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.

– Sevdiğiniz için bir kere mutlu olup, bin kere pişman olacağınız bir sevgiyi yaşamamanız dileğimle! Düşleriniz gerçek olsun ama gerçeğiniz asla düş olmasın. Hayırlı cumalar dilerim.

– Allah’ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar dilerim.

– Allah’ım, habibin Muhammed Mustafa’ya, ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun.

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9/11DUALI CUMA SÖZLERİ

DUALI CUMA SÖZLERİ

Bunlar, ALLAH'a ve Ahiret gününe inanırlar, iyiliği emreder, kötülükten menederler ve hayr'larda yarışırlar. İşte bunlar iyi kimselerdendir. (Al-i İmran Suresi 3/114) #HayırlıCumalar

“Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salâtü selâm getiriniz; zira sizin salâtü selamlarınız bana sunulur.”

Hiç kimse kendisi için gizlenen müjde ve mutluluğu bilemez(Secde S. 17.Ayet) Rabbimin müjdeleri nasip olsun hepimize. Hayırlı cumalar.

10/11EN GÜZEL CUMA MESAJLARI RESİMLİ KISA 2023 (Aşure gününe özel cuma mesajları) | Yeni, farklı, anlamlı, hadisli, ayetli, dualı, değişik en güzel cuma mesajları ile sözleri - Hayırlı Cumalar

Gönlümüzden geçenler ömrümüze yazılsın. Herkese içindeki iyilik kadar iyi bir hayat dilerim.

“Ey iman edenler! Cuma namazına ezan ile çağırıldığınız zaman derhal Allah'ı zikretmeye (hutbe ve namaza) gidin, alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır. Cum'a Suresi 9. Ayet. Hayırlı cumalar”

Kalp kırmayı, gönül yıkmayı umursamıyor ve sonra kalkıp imandan bahsediyor insanlar. iman, ayet ve hadisleri nefsimize göre tefsir etmek değil, imanlı olmak kalp kırmamaktır. Hayırlı cumalar...

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11/11EN GÜZEL CUMA MESAJLARI RESİMLİ KISA 2023 (Aşure gününe özel cuma mesajları) | Yeni, farklı, anlamlı, hadisli, ayetli, dualı, değişik en güzel cuma mesajları ile sözleri - Hayırlı Cumalar

..Allah katında en değerli olanınız, O'na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır.. Hucurât Suresi 13. Ayet

Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…

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