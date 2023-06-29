KURBAN BAYRAMI'NA ÖZEL CUMA MESAJLARI
Bayram sevinç, mutluluk ve barış demektir. Sizin ve ailenizin Kurban Bayramı'nı kutluyor, barış, sevgi, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum.
Sevginin, şefkatin, vefanın, merhametin, dayanışmanın doruk noktaya ulaştığı Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, siz ve aileniz için hayırlı olmasını dilerim.
Sevgi dolu, huzur ve mutluluk içinde nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Kurban Bayramınız kutlu olsun.Kurban Bayramı, dargınlıkların, küslüklerin unutulacağı, bizden bir selam bekleyen büyüklerimizin hatırlanacağı bir gün olsun.
Bayramınız mübarek olsun .Bugün dualarınızı her zamankinden daha çok yapın, koruyucu meleklerini avuçlarınızın içine çiçekler döksün, kalplerinize bedeninize ilham versin. Bayramları en hayırlı şekilde geçirmeyi nasip etsin bizlere. Kurban bayramınızı kutlarım.
Bugün Bayram! Mübarek Kurban Bayramı. Tüm inananlar birbirlerine daha çok yakınlaşsın, dargınlıklar ortadan kalksın, kardeşlik ve dostluk duyguları daha da kuvvetlensin.