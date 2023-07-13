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EN GÜZEL CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2023 (Cuma günü kutlama sözleri) | Farklı, Anlamlı, Yeni, Dualı, Hadisli, Ayetli, Kısa, Etkileyici cuma mesajları - Whatsapp'a özel Hayırlı Cumalar dilekleri

Güncelleme Tarihi:

#Resimli Cuma Mesajları#Cuma Mesajları 2023#Whapsapp
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2023 22:34

Resimli cuma mesajları 2023 yılının en güzel seçenekleri ile bu hafta da 'Hayırlı Cumalar' dileklerine alternatif olarak paylaşımları taçlandırıyor. Sevdiklerine cuma günü kutlama sözlerini iletmek isteyip, farklı seçenek arayanlar için; anlamlı, yeni, en güzel cuma mesajlarını haberimizde derledik... Muharrem ayı yaklaşırken manevi hissiyatlarını yakınlarıyla paylaşmak isteyenler dualı, hadisli ve ayetli cuma mesajlarını tercih edecek. Müslümanların bayramı olarak nitelendirilen cuma gününde, en güzel sözler Whatsapp, SMS, Facebook üzerinden iletilerek bu manevi günün anlamı ve önemi değer kazanacak. Anneye, babaya, akrabaya, aileye gönderilecek, etkileyici, kısa, uzun ve bol seçenekli cuma sözlerini sizler de iletebilirsiniz. İşte, 14 Temmuz'a özel hem görsel hem yazılı, en şık cuma mesajları ve sözleri...

1/11EN GÜZEL CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2023 (Cuma günü kutlama sözleri) | Farklı, Anlamlı, Yeni, Dualı, Hadisli, Ayetli, Kısa, Etkileyici cuma mesajları - Whatsappa özel Hayırlı Cumalar dilekleri

Cuma mesajları 2023 resimli... Müslümanların haftalık ibadetlerini idrak ettiği cuma gününün gelmesiyle, anlamlı ve kısa cuma mesajları ön plana çıkmaya başladı. Bir cuma gününe daha kavuşmanın manevi heyecanını sevdikleriyle paylaşmak isteyenler, yeni, farklı ve anlamlı cuma mesajlarına yöneliyor. Duygularını ifade etmekte zorlananlar için hadisli, ayetli ve dualı cuma mesajlarını listeledik. 14 Temmuz'a özel yeni, dualı, anlamlı ve farklı cuma mesajları 'Hayırlı Cumalar' ve 'Cumanız Mübarek Olsun' gibi cuma sözlerine tercüman olacak. İşte, yeni, kısa, uzun, anlamlı, en güzel, fotoğraflı cuma mesajları ve cuma sözlerinden seçenekler.

2/11CUMA MESAJLARI RESİMLİ

CUMA MESAJLARI RESİMLİ

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar. (8)

Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sâyesinde Allah’dan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın.” (Ebû Dâvûd, Cihâd 70)

Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın adıyla “Her türlü hamd ve övgü, kuluna Kitab’ı indiren ve onda hiçbir yanlışlığa yer vermeyen Allah’a mahsustur.” (Kehf, 18/1) Dualarınızın kabul olması dileğiyle.

“Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır.” Hayırlı cumalar | İnşirâh Sûresi, 5. AyetMakbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah.

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3/11CUMA MESAJLARI AYETLİ 2023

CUMA MESAJLARI AYETLİ 2023

Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar.

-“ Allahım! Bilerek veya bilmeyerek isledigimiz hatalarimizi, günahlarimizi bagsla. BizlereMerhamet buyur. süphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin.”

- Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.

Gözlerinizin sadece güzellikleri göreceği bir gün olsun. #hayırlıcumalar

Yerin, göğün, mülkün ve her türlü iyiliğin sahibi, Yüce Mevlam’ın ümidinizi kaybettiğinizde sizin için yazdığı kaderin, hayallerinizden daha güzel olduğunu hatırlatacağı, gönlünüzce bir gün olsun inşallah. Hayırlı cumalar.

4/11EN GÜZEL CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2023 (Cuma günü kutlama sözleri) | Farklı, Anlamlı, Yeni, Dualı, Hadisli, Ayetli, Kısa, Etkileyici cuma mesajları - Whatsappa özel Hayırlı Cumalar dilekleri

– Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.

- Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.

– Sevdiğiniz için bir kere mutlu olup, bin kere pişman olacağınız bir sevgiyi yaşamamanız dileğimle! Düşleriniz gerçek olsun ama gerçeğiniz asla düş olmasın. Hayırlı cumalar dilerim.

– Allah’ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar dilerim.

– Allah’ım, habibin Muhammed Mustafa’ya, ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun.

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5/11ANLAMLI CUMA GÜNÜ SÖZLERİ

ANLAMLI CUMA GÜNÜ SÖZLERİ

– Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.

– Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim.

– Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

– ‘Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.’ Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim.

6/11EN GÜZEL CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2023 (Cuma günü kutlama sözleri) | Farklı, Anlamlı, Yeni, Dualı, Hadisli, Ayetli, Kısa, Etkileyici cuma mesajları - Whatsappa özel Hayırlı Cumalar dilekleri

*Cuma gününüzü tebrik eder, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini Yüce Mevladan niyaz ederiz. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

*İsyanınız nefsinize, İtaatiniz Rabbinize olsun. Rabbim bizi nefsine isyan eden ve Rabbine itaat eden kullarından eylesin inşallah. Hayırlı Cumalar, Allah’ın Selamı ve Rahmeti üzerinize olsun.

Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.’ Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim.

Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…

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7/11FARKLI CUMA GÜNÜ MESAJLARI

FARKLI CUMA GÜNÜ MESAJLARI

Ümmetin, milletin Cuma'sı hayırlara vesile olsun. Allah, namaz ve dualarımızı yüce katında makbul kılsın. Hasta kullarına şifa buyursun. Zordaki kullarını selâmete ulaştırsın. Bizi görünür, görünmez her sıkıntıdan kurtarsın ve korusun. Hayırlı cumalar

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar. (8)

– Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.

8/11DUALI CUMA SÖZLERİ 2023

DUALI CUMA SÖZLERİ 2023

Bunlar, ALLAH'a ve Ahiret gününe inanırlar, iyiliği emreder, kötülükten menederler ve hayr'larda yarışırlar. İşte bunlar iyi kimselerdendir. (Al-i İmran Suresi 3/114) #HayırlıCumalar

“Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salâtü selâm getiriniz; zira sizin salâtü selamlarınız bana sunulur.”

Hiç kimse kendisi için gizlenen müjde ve mutluluğu bilemez(Secde S. 17.Ayet) Rabbimin müjdeleri nasip olsun hepimize. Hayırlı cumalar.

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9/11EN GÜZEL CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2023 (Cuma günü kutlama sözleri) | Farklı, Anlamlı, Yeni, Dualı, Hadisli, Ayetli, Kısa, Etkileyici cuma mesajları - Whatsappa özel Hayırlı Cumalar dilekleri

Gönlümüzden geçenler ömrümüze yazılsın. Herkese içindeki iyilik kadar iyi bir hayat dilerim.

“Ey iman edenler! Cuma namazına ezan ile çağırıldığınız zaman derhal Allah'ı zikretmeye (hutbe ve namaza) gidin, alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır. Cum'a Suresi 9. Ayet. Hayırlı cumalar”

Kalp kırmayı, gönül yıkmayı umursamıyor ve sonra kalkıp imandan bahsediyor insanlar. iman, ayet ve hadisleri nefsimize göre tefsir etmek değil, imanlı olmak kalp kırmamaktır. Hayırlı cumalar...

10/11EN GÜZEL CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2023 (Cuma günü kutlama sözleri) | Farklı, Anlamlı, Yeni, Dualı, Hadisli, Ayetli, Kısa, Etkileyici cuma mesajları - Whatsappa özel Hayırlı Cumalar dilekleri

..Allah katında en değerli olanınız, O'na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır.. Hucurât Suresi 13. Ayet

Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…

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- Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.

– Sevdiğiniz için bir kere mutlu olup, bin kere pişman olacağınız bir sevgiyi yaşamamanız dileğimle! Düşleriniz gerçek olsun ama gerçeğiniz asla düş olmasın. Hayırlı cumalar dilerim.

– Allah’ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar dilerim.

– Allah’ım, habibin Muhammed Mustafa’ya, ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun.

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