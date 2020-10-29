En güzel 29 Ekim mesajları! Cumhuriyetin 97. yılı mesajlarla kutlanıyor: Resimli - uzun ve kısa Cumhuriyet Bayramı mesajları

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yazılan kurtuluş destanının gururunu, heyecanını ve bu destanın varış noktası olan Cumhuriyetimizin ilanının 97. yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz.



Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir’ sözüyle temelini belirlediği Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97’inci yıldönümü kutlu olsun.



Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükran ile anıyor, Tüm milletimizin cumhuriyet bayramını gururla kutluyoruz.Cumhuriyet'imizi kuran ve bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere,bütün şehit ve gazilerimize Cenabı Hakk'tan sonsuz rahmet diliyor, Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 97.yıl dönümünü ilk günkü gurur ve heyecanla kutluyorum.



Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum.



Cumhuriyetimizin 97. yılını kutluyor, büyük önder Atatürk ve silah arkadaşları ile canlarını bu uğurda feda eden şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum.



