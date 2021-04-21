En güzel 23 Nisan şiirleri | 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel şiirler
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2021'de de her yıl olduğu gibi kutlanacak. Dünya çocuklarına armağan edilen ve TBMM'nin kurulduğu tarih olan bu anlamlı güne özel şiirler arayan öğrenciler, 23 Nisan'ın yaklaşmasıyla aramalarını hızlandırdı. Biz de 23 Nisan'ın kutlanmasına birkaç gün kala en güzel 23 Nisan şiirlerini haberimizde derledik. İşte, bu özel ve anlamlı günde kullanabileceğiniz en güzel 23 Nisan şiiri alternatifleri...
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Ülkemizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl koronavirüs salgınının gölgesinde kutlanmaya devam edecek. 23 Nisan'a kısa bir süre kala öğrenciler, öğretmenlerinin verdikleri ödevleri tamamlamak için, 23 Nisan hakkında yazılan şiirleri araştırmaya başladı. 23 Nisan'ın anlam ve önemine dair şiirleri sorgulayan öğrenciler, en güzel 23 Nisan şiirlerini bulmaya çalışıyor. İşte, en güzel ve anlamlı 23 Nisan şiirleri...