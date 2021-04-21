En güzel 23 Nisan şiirleri | 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel şiirler

23 NİSAN BİR ARMAĞAN Sanki her tarafta var bir düğün.



Çünkü, en şerefli en mutlu gün.



Bugün yirmi üç Nisan,



Hep neşeyle doluyor insan.







İşte, bugün bir meclis kuruldu,



Sonra hemen padişah kovuldu.



Bugün yirmi üç Nisan,



Hep neşeyle doluyor insan.



Bugün, Atatürk'ten bir armağan,



Yoksa, tutsak olurduk sen inan.



Bugün yirmi üç Nisan,



Hep neşeyle doluyor insan.







Saip EGÜZ