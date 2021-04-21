MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEn güzel 23 Nisan şiirleri | 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel şiirler
GeriGündem En güzel 23 Nisan şiirleri | 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel şiirler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 21 Nisan 2021 - 10:41 | 

En güzel 23 Nisan şiirleri | 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel şiirler

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2021'de de her yıl olduğu gibi kutlanacak. Dünya çocuklarına armağan edilen ve TBMM'nin kurulduğu tarih olan bu anlamlı güne özel şiirler arayan öğrenciler, 23 Nisan'ın yaklaşmasıyla aramalarını hızlandırdı. Biz de 23 Nisan'ın kutlanmasına birkaç gün kala en güzel 23 Nisan şiirlerini haberimizde derledik. İşte, bu özel ve anlamlı günde kullanabileceğiniz en güzel 23 Nisan şiiri alternatifleri...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Ülkemizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl koronavirüs salgınının gölgesinde kutlanmaya devam edecek. 23 Nisan'a kısa bir süre kala öğrenciler, öğretmenlerinin verdikleri ödevleri tamamlamak için, 23 Nisan hakkında yazılan şiirleri araştırmaya başladı. 23 Nisan'ın anlam ve önemine dair şiirleri sorgulayan öğrenciler, en güzel 23 Nisan şiirlerini bulmaya çalışıyor. İşte, en güzel ve anlamlı 23 Nisan şiirleri...

223 NİSAN

23 NİSAN

Sana armağan etti,

Ata bu güzel günü,

23 Nisan bugün,

Çocuk Bayramı günü.

Sevin, oyna, gez, dolaş,

Senin bayramın bugün.

Bayrağı sev arkadaş.

Dalgalandıkça öğün.

R.Gökalp ARKIN



23 NİSAN

Sevinçliyiz hepimiz,

Taştı bugün neşemiz.

Eğleniriz, güleriz,

Geldi 23 Nisan.


Süsleriz biz her yanı,

Geldi çocuk bayramı.

Atatürk'ün armağanı,

Yaşa 23 Nisan.

HAKKI ERCAN

323 NİSAN BİR ARMAĞAN

23 NİSAN BİR ARMAĞAN

Sanki her tarafta var bir düğün.

Çünkü, en şerefli en mutlu gün.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.



İşte, bugün bir meclis kuruldu,

Sonra hemen padişah kovuldu.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.

Bugün, Atatürk'ten bir armağan,

Yoksa, tutsak olurduk sen inan.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.



Saip EGÜZ

4
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi