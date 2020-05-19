En güzel 19 Mayıs kutlama sözleri | 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı sözleri ve tebrik mesajları
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj ve kutlama sözü araştırmaları başladı. 101 yıl önce, 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal ve mücadele arkadaşlarının Samsun'a çıkarak Mili Mücadele'nin kutlu meşalesiyle yola koyulduğu 19 Mayıs her yıl olduğu gibi bu yıl da kutlanacak. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle okullarda ve stadyumlarda törenlerin yapılmayacağı 19 Mayıs'ta vatandaşlar sosyal medyadan paylaşmak ve SMS olarak göndermek için en güzel mesajları araştırıyor. İşte, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı sözleri ve tebrik mesajları...
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1
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19 Mayıs 1919'da Türk milletininin umudu olarak Samsun'da başlatılan İstiklal Mücadelemizin 101. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bu özel günün anlam ve önemini sevdikleri ile mesaj ve güzel sözler yolu ile paylaşmak isteyen pek çok vatandaş da söz ve kutlama tebriği mesajı araştırmalarına hız verdi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı öncesi araştırmalarına hız veren vatandaşlar, en güzel 19 Mayıs mesajları ve sözlerini araştırıyor. İşte, en güzel 19 Mayıs kutlama sözleri...
2
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19 Mayıs 1919'un 101. yıl dönümünün, milletimiz ve hassaten gençlerimiz için kutlu olmasını temenni ediyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz yol arkadaşları olmak üzere Milli Mücadele'ye ruh veren tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve hürmetle yad ediyorum.
Gençler, milli ve manevi değerlerimize sahip, çalışkan, vatanını, milletini seven bu ülkenin yarınları olarak; daha çok çalışmalı ve ay yıldızlı bayrağımızı ilelebet dalgalandırmalısınız. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
3
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Gençlerin ve aziz Türk milletinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın bütün kahramanlarını saygı ile anıyorum.
Sizin gibi gençlere malik bulundukça, bu vatan ve milletin, şimdiye kadar elde etmeği başardığı zaferlerin üstüne çok daha büyük zaferler koyabileceğine şüphe etmiyorum.
4
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Atatürk'ün Cumhuriyetimizi emanet ettiği gençlerimizin ve milletimizin, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, İstiklal Savaşı şehitlerimiz başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi, Kurtuluş Savaşı'nı kazanıp Cumhuriyet'i kuran kahramanlarımızı, sevgiyle, saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyorum.
Gençlerin her şeyden önce millete güven vermeleri gereklidir. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
5
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19 Mayıs 1919'un 101. yıldönümünde Milli Mücadelemizin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, bütün İstiklal kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi şükranla, minnetle ve rahmetle anıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.
Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
6
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Kutlu kurtuluş mücadelemizin başlangıcına vesile o adımın 101. yılında, başta büyük önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.
7
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyor, bu ülke için can vermiş bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.
8
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Gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı en samimi duygularımla kutlar, başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anarım.