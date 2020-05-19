En güzel 19 Mayıs kutlama sözleri | 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı sözleri ve tebrik mesajları

19 Mayıs 1919'un 101. yıl dönümünün, milletimiz ve hassaten gençlerimiz için kutlu olmasını temenni ediyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz yol arkadaşları olmak üzere Milli Mücadele'ye ruh veren tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve hürmetle yad ediyorum.



Gençler, milli ve manevi değerlerimize sahip, çalışkan, vatanını, milletini seven bu ülkenin yarınları olarak; daha çok çalışmalı ve ay yıldızlı bayrağımızı ilelebet dalgalandırmalısınız. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.