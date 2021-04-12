En güçlü ordular belli oldu! Listede Türkiye de var

3- Çin Çin ordusunda 3 milyon 335 bin askeri personel bulunuyor. Ordunun uçak sayısı ise 3 bin 260 adet. Ordunun envanterinde 3 bin 205 tank, 35 bin zırhlı araç bulunuyor. Donanma tarafı ise 777 deniz aracına ev sahipliği yapıyor.