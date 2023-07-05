En düşük memur maaşı ne kadar olacak, 22 bin TL mi olacak? Memura zam teklifi TBMM'den geçti mi? 2023 memur zammında son durum!

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan mayıs ayında yaptığı açıklamada en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağı müjdesini vermişti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen HAK-İŞ Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, "En düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak. Memur maaşlarındaki bu artışlar otomatik olarak emeklerine de yansıyacak. Bakanımıza yasal tarih olan temmuz ayına kadar bu çalışmanın tamamlanması için gereken talimatı verdim" demişti.



Öte yandan Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını, düzenlemenin ise temmuz ayında TBMM’den geçeceğini açıklamıştı.