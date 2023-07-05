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En düşük memur maaşı ne kadar olacak, 22 bin TL mi olacak? Memura zam teklifi TBMM'den geçti mi? 2023 memur zammında son durum!

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#En Düşük Memur Maaşı#Memur Zammı 2023#Memur Zammı Meclisten Geçti Mi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2023 00:29

En düşük memur maaşı için zam teklifinde geri sayım sona erdi. Milyonlarca memurun beklediği memura zam teklifi Meclis'e gelmeye hazırlanıyor. Memur ve emekliye refah payı verilmesini öngören kanun teklifiyle en düşük memur maaşının 22 bin TL olması beklenirken, memur zammının bu hafta TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memurlara ilişkin olarak yaptığı açıklamada "Zam çalışmaları sürüyor, kimsenin mağdur olmaması için kapsamlı düşünülüyor" dedi. Peki, En düşük memur maaşı ne kadar olacak, 22 bin TL mi olacak? Memur zammı ne zaman Meclis'e gelecek? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/5En düşük memur maaşı ne kadar olacak, 22 bin TL mi olacak Memura zam teklifi TBMMden geçti mi 2023 memur zammında son durum

Memura zam teklifi son gelişmeler ile takip ediliyor. Ekonomiye yönelik çalışmalar hızla sürerken en düşük memur maaşını 22 bin TL'ye yükseltecek memura zam teklifinin TBMM'ye sunulması bekleniyor. Gözler memur maaşlarına zam için Meclis’te yapılacak düzenlemeye çevrilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Cumhurbaşkanı’nın söylediği gibi Meclis tatile girmeden önce. bazı değişkenleri de dikkate almak lazım. Çok kapsamlı düşünülüyor. Kimsenin mağdur olmaması için, çalışanlarımızın refahın arttırılması bizim için önemli." dedi. Memur maaşlarına ilişkin düzenlemenin 5 Temmuz Çarşamba günü Meclis'e gelmesi ön görülüyor. Peki, en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, ayrıntılar.

2/5MEMURA ZAM TEKLİFİ NE ZAMAN MECLİSE GELECEK

MEMURA ZAM TEKLİFİ NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?

Memur maaşlarına ilişkin düzenleme bugün (5 Temmuz) Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gelecek.

Teklifi saat 12.00'de AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in Meclis Başkanlığı'na sunması bekleniyor.

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3/5EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan mayıs ayında yaptığı açıklamada en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağı müjdesini vermişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen HAK-İŞ Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, "En düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak. Memur maaşlarındaki bu artışlar otomatik olarak emeklerine de yansıyacak. Bakanımıza yasal tarih olan temmuz ayına kadar bu çalışmanın tamamlanması için gereken talimatı verdim" demişti.

Öte yandan Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını, düzenlemenin ise temmuz ayında TBMM’den geçeceğini açıklamıştı.

4/5BAKAN IŞIKHANDAN AÇIKLAMA

BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA

Gözler memur maaşlarına zam için Meclis’te yapılacak düzenlemeye çevrilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da sürece ilişkin açıklamalar yaptı. Kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Işıkhan, “Yoğun bir mesai harcanıyor. Kimsenin mağdur olmaması için çok kapsamlı düşünülüyor. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önceliğimiz refah ve yaşam kalitesini arttırmak” dedi. Işıkhan, şunları kaydetti:

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5/5En düşük memur maaşı ne kadar olacak, 22 bin TL mi olacak Memura zam teklifi TBMMden geçti mi 2023 memur zammında son durum

“Yoğun bir mesai harcanıyor. Cumhurbaşkanı’nın söylediği gibi Meclis tatile girmeden önce. bazı değişkenleri de dikkate almak lazım. Çok kapsamlı düşünülüyor. Kimsenin mağdur olmaması için, çalışanlarımızın refahın arttırılması bizim için önemli.  Biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışma hayatının tek boyutu yok. Asgari ücreti bitirdik. İşveren ve çalışanlarımızı mutlu etmeye çalıştık. Önceliğimiz refah ve yaşam kalitesini arttırmak ve enflasyona ezdirmemek”

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