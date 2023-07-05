En düşük memur maaşı ne kadar olacak, 22 bin TL mi olacak? Memura zam teklifi TBMM'den geçti mi? 2023 memur zammında son durum!

Memura zam teklifi son gelişmeler ile takip ediliyor. Ekonomiye yönelik çalışmalar hızla sürerken en düşük memur maaşını 22 bin TL'ye yükseltecek memura zam teklifinin TBMM'ye sunulması bekleniyor. Gözler memur maaşlarına zam için Meclis’te yapılacak düzenlemeye çevrilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Cumhurbaşkanı’nın söylediği gibi Meclis tatile girmeden önce. bazı değişkenleri de dikkate almak lazım. Çok kapsamlı düşünülüyor. Kimsenin mağdur olmaması için, çalışanlarımızın refahın arttırılması bizim için önemli." dedi. Memur maaşlarına ilişkin düzenlemenin 5 Temmuz Çarşamba günü Meclis'e gelmesi ön görülüyor. Peki, en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, ayrıntılar.