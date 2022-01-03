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Gündem
Haber Giriş: 03 Ocak 2022 - 20:32 | 

En düşük emekli maaşını kimler alıyor? İşte ayrıntılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan emekli zamları hakkında da kritik bilgiler verdi. En düşük emekli maaşına da değinen Erdoğan yeni oranı ilan etti. Peki, en düşük emekli maaşını kimler alıyor?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz." dedi. Bu gelişmenin ardından en düşük emekli maaşını kimlerin aldığı merak konusu oldu. İşte bu kapsamda bilgiler...
2EN DÜŞÜK MAAŞ 2500 LİRA OLDU

EN DÜŞÜK MAAŞ 2500 LİRA OLDU

Erdoğan'ın konuya dair açıklaması şu şekilde;

"Emeklilerimizi maaşında ise genel olarak enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz. Buna ilave olarak düşük maaş alan emekliler ile ilgili yeni alt sınır belirledik. Hiçbir emeklimiz 2500 liranın altında maaş almayacak. Temmuz ayında hem memurlarımızın hem emeklilerimize yapılacak %7 toplu sözleşme artışına ek olarak şayet gerekiyorsa enflasyon farkı eklenecektir."

3EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINI KİMLER ALIYOR

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINI KİMLER ALIYOR?

En düşük emekli maaşlarını, Bağ-Kur tarım emeklisi ve SGK işçi emeklilerinin bir kısmı alıyor.

 
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