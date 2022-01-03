En düşük emekli maaşını kimler alıyor? İşte ayrıntılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan emekli zamları hakkında da kritik bilgiler verdi. En düşük emekli maaşına da değinen Erdoğan yeni oranı ilan etti. Peki, en düşük emekli maaşını kimler alıyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz." dedi. Bu gelişmenin ardından en düşük emekli maaşını kimlerin aldığı merak konusu oldu. İşte bu kapsamda bilgiler...
EN DÜŞÜK MAAŞ 2500 LİRA OLDU
Erdoğan'ın konuya dair açıklaması şu şekilde;
"Emeklilerimizi maaşında ise genel olarak enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz. Buna ilave olarak düşük maaş alan emekliler ile ilgili yeni alt sınır belirledik. Hiçbir emeklimiz 2500 liranın altında maaş almayacak. Temmuz ayında hem memurlarımızın hem emeklilerimize yapılacak %7 toplu sözleşme artışına ek olarak şayet gerekiyorsa enflasyon farkı eklenecektir."
"Emeklilerimizi maaşında ise genel olarak enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz. Buna ilave olarak düşük maaş alan emekliler ile ilgili yeni alt sınır belirledik. Hiçbir emeklimiz 2500 liranın altında maaş almayacak. Temmuz ayında hem memurlarımızın hem emeklilerimize yapılacak %7 toplu sözleşme artışına ek olarak şayet gerekiyorsa enflasyon farkı eklenecektir."