En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Erdoğan'dan emeklilere zam müjdesi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından açıklama yaptı. Gündemdeki ekonomik gelişmelere ilişkin açıklama yapan Erdoğan, emeklilere de müjde verdi. Erdoğan konuşmasında, en düşük emekli maaşının ne kadar olacağını da ilan etti. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz." dedi. Bu gelişmenin ardından zamlı emekli maaşları merak konusu oldu. İşte, SGK, Bağkur ve Emekli Sandığı emekli maaşı zamları...
EN DÜŞÜK MAAŞ 2500 LİRA OLDU
Erdoğan'ın konuya dair açıklaması şu şekilde;"Emeklilerimizi maaşında ise genel olarak enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz. Buna ilave olarak düşük maaş alan emekliler ile ilgili yeni alt sınır belirledik. Hiçbir emeklimiz 2500 liranın altında maaş almayacak. Temmuz ayında hem memurlarımızın hem emeklilerimize yapılacak %7 toplu sözleşme artışına ek olarak şayet gerekiyorsa enflasyon farkı eklenecektir."