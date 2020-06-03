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GeriOtomobil En çok satan otomobiller belli oldu! İlk iki fark attı
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Hürriyet
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Otomobil
AA
Haber Giriş: 03 Haziran 2020 - 13:22,

En çok satan otomobiller belli oldu! İlk iki fark attı

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) derlediği bilgilere göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ocak-mayıs döneminde 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 20,1 artarak 183 bin 95 adet oldu.

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1
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Sadece otomobil satışlarına bakıldığında, pazar, 2020 yılı ilk beş aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,7 artarak 146 bin 528 adet seviyesinde kaydedildi. Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 13,9'luk yükselişle 36 bin 567 adede ulaştı. Yalnızca mayıs değerlendirildiğinde, 2020 yılı mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılı mayıs ayına göre yüzde 2,4 azalarak 32 bin 235 adet olarak belirlendi.

2Bu yılın ocak-mayıs döneminde markaların otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları şöyle gerçekleşti:
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Bu yılın ocak-mayıs döneminde markaların otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları şöyle gerçekleşti:

TOPLAM: 183.095

MARKA: INFINITI

SATIŞ ADEDİ: 0

MARKA: ASTON MARTIN

SATIŞ ADEDİ: 6

3
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MARKA: BENTLEY

SATIŞ ADEDİ: 6

MARKA: MASERATI

SATIŞ ADEDİ: 7

4
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MARKA: LAMBORGHINI

SATIŞ ADEDİ: 7

MARKA: FERRARI

SATIŞ ADEDİ: 8

5
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MARKA: ALFA ROMEO

SATIŞ ADEDİ: 19

MARKA: LEXUS

SATIŞ ADEDİ: 40

6
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MARKA: SMART

SATIŞ ADEDİ: 41

MARKA: MAZDA

SATIŞ ADEDİ: 49

7
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MARKA: JAGUAR

SATIŞ ADEDİ: 86

MARKA: PORSCHE

SATIŞ ADEDİ: 97

8
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MARKA: KARSAN

SATIŞ ADEDİ: 158

MARKA: SSANGYONG

SATIŞ ADEDİ: 175

9
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MARKA: DS

SATIŞ ADEDİ: 212

MARKA: SUBARU

SATIŞ ADEDİ: 225

10
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MARKA: ISUZU

SATIŞ ADEDİ: 267

MARKA: MINI

SATIŞ ADEDİ: 364

11
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MARKA: IVECO

SATIŞ ADEDİ: 392

MARKA: SUZUKI

SATIŞ ADEDİ: 634

12
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MARKA: LAND ROVER

SATIŞ ADEDİ: 737

MARKA: MITSUBISHI

SATIŞ ADEDİ: 898

13
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MARKA: JEEP

SATIŞ ADEDİ: 1.161

MARKA: VOLVO

SATIŞ ADEDİ: 1.437

14
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MARKA: NISSAN

SATIŞ ADEDİ: 2.364

MARKA: BMW

SATIŞ ADEDİ: 2.798

15
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MARKA: AUDI

SATIŞ ADEDİ: 3.123

MARKA: KIA

SATIŞ ADEDİ: 3.225

16
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MARKA: SEAT

SATIŞ ADEDİ: 3.787

MARKA: SKODA

SATIŞ ADEDİ: 4.444

17
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MARKA: HONDA

SATIŞ ADEDİ: 6.026

MARKA: MERCEDES-BENZ

SATIŞ ADEDİ: 6.266

18
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MARKA: HYUNDAI

SATIŞ ADEDİ: 6.945

MARKA: CITROEN

SATIŞ ADEDİ: 7.539

19
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MARKA: DACIA

SATIŞ ADEDİ: 8.234

MARKA: TOYOTA

SATIŞ ADEDİ: 9.156

20
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MARKA: OPEL

SATIŞ ADEDİ: 9.392

MARKA: PEUGEOT

SATIŞ ADEDİ: 14.479

21
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MARKA: FORD

SATIŞ ADEDİ: 19.015

MARKA: VOLKSWAGEN

SATIŞ ADEDİ: 19.294

22
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MARKA: FIAT

SATIŞ ADEDİ: 24.946

MARKA: RENAULT

SATIŞ ADEDİ: 25.036

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