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Ekonomi
Haber Giriş: 06 Mayıs 2021 - 08:12 | 

En çok satan otomobiller belli oldu! Bakın ilk 3'te hangi markalar var

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, nisan ayında, otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2020'nin aynı ayına kıyasla yüzde 132,4 artışla 61 bin 488 oldu. Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 121,6 artarak 48 bin 375, hafif ticari araç satışları yüzde 183,1 artışla 13 bin 113 seviyesinde gerçekleşti.

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1

Öte yandan, 10 yıllık nisan ayı ortalama satışlara göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 5,2, otomobil pazarı yüzde 2,2 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 14,9 azaldı. isan ayı sonu itibarıyla (ocak-nisan dönemi) bakıldığında ise Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 72,4 büyüyerek 260 bin 148 oldu.

2

Bu yılın nisan ayında markaların otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları şöyle:

3

SMART

Toplam satış rakamı: 0

LAMBORGHINI

Toplam satış rakamı: 1

FERRARI

Toplam satış rakamı: 2

4

DFSK

Toplam satış rakamı: 2

ASTON MARTIN

Toplam satış rakamı: 3

BENTLEY

Toplam satış rakamı: 4

5

MASERATI

Toplam satış rakamı: 5

MAZDA

Toplam satış rakamı: 6

KARSAN

Toplam satış rakamı: 7

6

JAGUAR

Toplam satış rakamı: 8

ALFA ROMEO

Toplam satış rakamı: 9

DS

Toplam satış rakamı: 15

7

MG

Toplam satış rakamı: 19

LEXUS

Toplam satış rakamı: 23

PORSCHE

Toplam satış rakamı: 53

8

CUPRA

Toplam satış rakamı: 55

SUBARU

Toplam satış rakamı: 63

MINI

Toplam satış rakamı: 77

9

SSANGYONG

Toplam satış rakamı: 79

ISUZU

Toplam satış rakamı: 86

JEEP

Toplam satış rakamı: 203

10

SUZUKI

Toplam satış rakamı: 205

IVECO

Toplam satış rakamı: 215

LAND ROVER

Toplam satış rakamı: 235

11

MITSUBISHI

Toplam satış rakamı: 691

VOLVO

Toplam satış rakamı: 800

NISSAN

Toplam satış rakamı: 854

12

AUDI

Toplam satış rakamı: 1,040

SEAT

Toplam satış rakamı: 1,015

BMW

Toplam satış rakamı: 1,349

13

MERCEDES-BENZ

Toplam satış rakamı: 2,066

KIA

Toplam satış rakamı: 2,129

SKODA

Toplam satış rakamı: 2,200

14

OPEL

Toplam satış rakamı: 2,235

CITROEN

Toplam satış rakamı: 2,259

PEUGEOT

Toplam satış rakamı: 2,448

15

HONDA

Toplam satış rakamı: 2,626

DACIA

Toplam satış rakamı: 2,863

HYUNDAI

Toplam satış rakamı: 3,003

16

TOYOTA

Toplam satış rakamı: 4,542

FORD

Toplam satış rakamı: 5,478

17

RENAULT

Toplam satış rakamı: 6,674

VOLKSWAGEN

Toplam satış rakamı: 7,125

18

FIAT

Toplam satış rakamı: 8,716

TOPLAM: 61,488

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