En çok satan ikinci el otomobiller belli oldu! İlk 3'te bakın hangisi var...

Eylülde ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 83, hafif ticari araçların payı yüzde 17 oldu. Bu yılın eylül ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv (binek ve hafif ticari) markası şunlar oldu... (En çok satan markalar ve modeller ayrı ayrı listelenmiştir.)