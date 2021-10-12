En çok paylaşılan Oğuz Atay sözleri: Oğuz Atay doğum gününde Tutunamayanlar kitabından alıntılarla anılıyor

TUTUNAMAYANLAR SÖZLERİ “Beni bir gün unutacaksan bir gün bırakıp gideceksen boşuna yorma derdi boş yere mağaramdan çıkarma beni alışkanlıklarımı özellikle yalnızlığa alışkanlığımı kaybettirme boşuna.”



“her gün açıklanamayanlar biraz daha artıyor. tarifi güç bir yorgunluk geliyor üstüme.”



"Kimsenin yaşantısını beğenmedim. Kendime uygun bir yaşantı da bulamadım."



"Herkesin istediği gibi yaşadığı o uzak ülkenin özleminiduyuyorum."



"Her olayda bir kenara çekilenler gerçekten de bir kenarda kalacaklardır."



"Ben iç dünyama dönüyorum. Orada hayal kırıklığına yer yok."



“Seni tanımadan önce ağaçların çiçek açtığı ve yaprak döktüğü mevsimleri hep kaçırırdım.”



"Her şeyi geride bırakmak gerekiyor Olric! Bir sabah kalkacaksın, arkana bakmadan..."



"Gözler Olric,Gözler yalan söylemez..."