En çok paylaşılan Oğuz Atay sözleri: Oğuz Atay doğum gününde Tutunamayanlar kitabından alıntılarla anılıyor
Türk edebiyatına "Tutunamayanlar"ın yanı sıra çok sayıda önemli eser kazandıran Oğuz Atay, doğum gününde unutulmadı. 1934 yılında dünyaya gelen Oğuz Atay doğum gününde Tutunamayanlar kitabından alıntılarla anılıyor. Sosyal medya platformlarının yaygınlaşmasıyla birlikte Oğuz Atay’ın kitapları ve sözleri de daha fazla kişiye ulaşıyor. İşte en çok paylaşılan Oğuz Atay sözleri…
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Çok yönlü bir aydın ve modernist bir yazar olarak Doğu ve Batı uygarlıkları arasında sıkışıp kalmış, bir kültürel bunalım ve kimlik arayışı içindeki Cumhuriyet dönemi aydınının ruhsal ve düşünsel sorunlarıyla ilgilenen Oğuz Atay, bireyi ve bireyin iç dünyasını, iç konuşma, diyalog, psikanaliz, hiciv, taklit, parodi, pastiş, yabancılaştırma tekniği olarak alay gibi çeşitli post-modern teknikleri kullanmak suretiyle romanın merkezine koydu.
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Oğuz Atay'ın eserleri şunlar:
"Roman: Tutunamayanlar (2 cilt, 1971, 1972), Tehlikeli Oyunlar (1973), Bir Bilim Adamının Romanı(1973), Eylembilim (tamamlanmamış,1998) Öykü: Korkuyu Beklerken (1975) Oyun: Oyunlarla Yaşayanlar (1979-1980) Günlük (1987) Anı: Efendi Kaptan Kurtar Bizi (2005). Topografya (1970)"
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TUTUNAMAYANLAR SÖZLERİ
“Beni bir gün unutacaksan bir gün bırakıp gideceksen boşuna yorma derdi boş yere mağaramdan çıkarma beni alışkanlıklarımı özellikle yalnızlığa alışkanlığımı kaybettirme boşuna.”
“her gün açıklanamayanlar biraz daha artıyor. tarifi güç bir yorgunluk geliyor üstüme.”
"Kimsenin yaşantısını beğenmedim. Kendime uygun bir yaşantı da bulamadım."
"Herkesin istediği gibi yaşadığı o uzak ülkenin özleminiduyuyorum."
"Her olayda bir kenara çekilenler gerçekten de bir kenarda kalacaklardır."
"Ben iç dünyama dönüyorum. Orada hayal kırıklığına yer yok."
“Seni tanımadan önce ağaçların çiçek açtığı ve yaprak döktüğü mevsimleri hep kaçırırdım.”
"Her şeyi geride bırakmak gerekiyor Olric! Bir sabah kalkacaksın, arkana bakmadan..."