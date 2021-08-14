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Ekonomi
Haber Giriş: 14 Ağustos 2021 - 09:36 | 

En çok o ülkeden vatandaşlar seçti! Resmen talep yağdı

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,0 artarak 4 bin 495 oldu. En çok konut satın alan milletler de belli oldu.

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1

Yabancılara yapılan konut satışlarında, Temmuz ayında ilk sırayı bin 951 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 931 konut satışı ile Antalya, 312 konut satışı ile Ankara, 217 konut satışı ile Mersin ve 158 konut satışı ile Bursa izledi. Ocak-Temmuz döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 46,9 artarak 24 bin 983 oldu.

2

Çin

Çin vatandaşlarına temmuzda konut satışı gerçekleşmedi.

Haziranda satılan konut sayısı: 81

3

Kanada

Kanadalılara temmuz ayında konut satışı yapılmadı

Haziranda satılan konut sayısı: 85

4

Cezayir

Temmuzda satılan konut sayısı: 55

Cezayirlilere haziran ayında konut satışı gerçekleşmedi.

5

İngiltere

Temmuzda satılan konut sayısı: 63

Haziranda satılan konut sayısı: 63

6

Pakistan

Temmuzda satılan konut sayısı: 65

Haziranda satılan konut sayısı: 103

7

Katar

Temmuzda satılan konut sayısı: 65

Katar vatandaşlarına haziran ayında konut satışı gerçekleşmedi.

8

Lübnan

Temmuzda satılan konut sayısı: 74

Haziranda satılan konut sayısı: 107

9

Filistin

Temmuzda satılan konut sayısı: 81

Haziranda satılan konut sayısı: 124

10

Mısır

Temmuzda satılan konut sayısı: 97

Haziranda satılan konut sayısı: 95

11

İsveç

Temmuzda satılan konut sayısı: 99

Haziranda satılan konut sayısı: 83

12

Ürdün

Temmuzda satılan konut sayısı: 102

Haziranda satılan konut sayısı: 83

13

Yemen

Temmuzda satılan konut sayısı: 103

Haziranda satılan konut sayısı: 113

14

UkraynaTemmuzda satılan konut sayısı: 106

Haziranda satılan konut sayısı: 127

15

Azerbaycan

Temmuzda satılan konut sayısı: 127

Haziranda satılan konut sayısı: 164

16

ABD

Temmuzda satılan konut sayısı: 153

Haziranda satılan konut sayısı: 150

17

Kazakistan

Temmuzda satılan konut sayısı: 166

Haziranda satılan konut sayısı: 165

18

Kuveyt

Temmuzda satılan konut sayısı: 189

Haziranda satılan konut sayısı: 151

19

Almanya

Temmuzda satılan konut sayısı: 198

Haziranda satılan konut sayısı: 192

20

Afganistan

Temmuzda satılan konut sayısı: 229

Haziranda satılan konut sayısı: 250

21

Rusya

Temmuzda satılan konut sayısı: 365

Haziranda satılan konut sayısı: 300

22

İran

Temmuzda satılan konut sayısı: 619

Haziranda satılan konut sayısı: 683

23

Irak

Temmuzda satılan konut sayısı: 712

Haziranda satılan konut sayısı: 773

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