En çok o ülkeden vatandaşlar seçti! Resmen talep yağdı
Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,0 artarak 4 bin 495 oldu. En çok konut satın alan milletler de belli oldu.
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1
Yabancılara yapılan konut satışlarında, Temmuz ayında ilk sırayı bin 951 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 931 konut satışı ile Antalya, 312 konut satışı ile Ankara, 217 konut satışı ile Mersin ve 158 konut satışı ile Bursa izledi. Ocak-Temmuz döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 46,9 artarak 24 bin 983 oldu.
2
Çin
Çin vatandaşlarına temmuzda konut satışı gerçekleşmedi.
Haziranda satılan konut sayısı: 81
3
Kanada
Kanadalılara temmuz ayında konut satışı yapılmadı
Haziranda satılan konut sayısı: 85
4
Cezayir
Temmuzda satılan konut sayısı: 55
Cezayirlilere haziran ayında konut satışı gerçekleşmedi.
5
İngiltere
Temmuzda satılan konut sayısı: 63
Haziranda satılan konut sayısı: 63
6
Pakistan
Temmuzda satılan konut sayısı: 65
Haziranda satılan konut sayısı: 103
7
Katar
Temmuzda satılan konut sayısı: 65
Katar vatandaşlarına haziran ayında konut satışı gerçekleşmedi.