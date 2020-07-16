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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 16 Temmuz 2020 - 07:05,

En çok kazanan CEO'lar belli oldu! İlk sıradaki fark attı

Bloomberg’in 2019 yılının en çok kazanan CEO’ları listesini paylaştı. Birinci sıradaki isim fark attı.

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Bloomberg 2019 yılının en çok kazanan CEO'larını sıraladı. Bloomberg’in raporunda özellikle son dönemde ABD’de teknoloji şirketlerinin CEO’larının New York borsa merkezi Wall Street’teki bankacılık şirketlerinin CEO’larından daha az mesai harcayip fazla maaş aldığı vurgulandı.

2PANDEMİ MİLYARDERLERİ
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PANDEMİ MİLYARDERLERİ

Koronavirüs salgını sonrası dünya genelinde 3 ay içinde küresel ekonomi yüzde 3 oranında küçülürken, milyarder zenginlerin sayısının son bir senede yüzde 9 oranında arttığı açıklandı. Capgemini Araştırma Enstitüsü’nün yayımladığı koronavirüs krizi sonrası 2020 yılı raporuna göre, son bir yılda dünya üzerindeki zenginlerin serveti 74 trilyon dolara yükseldi.

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Öte yandan, ABD 2019 yılında yaklaşık 5.9 milyon milyarder ve milyonere ev sahipliği yaparak dünyada en fazla “yüksek gelirli birey” barındıran ülke oldu. ABD’yi 3.3 milyonla Japonya, 1.4 milyon kişiyle Almanya ve 1.3 milyon milyonerle Çin takip etti.

Öncelikle listede dikkat çeken 4 kadın CEO yer alıyor. Bu isimler şöyle...

42019un En Yüksek Ücretli Kadın CEOları ve Yöneticileri
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2019'un En Yüksek Ücretli Kadın CEO'ları ve Yöneticileri

72- Sheryl Sandberg

Görevi: COO

Şirket: Facebook

Kazancı: 31 milyon 879 bin 506 dolar

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60- Marillyn Hewson

Görevi: CEO

Şirket: Lockheed Martin

Kazancı: 32 milyon 851 bin 454 dolar

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36- Safra Catz

Görevi: CEO

Şirket: Oracle

Kazancı: 43 milyon 411 bin 550 dolar

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19- Lisa Su

Görevi: CEO

Şirket: Advanced Micro Devices

Kazancı: 55 milyon 841 bin 377 dolar

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10- Douglas Ingram

Görevi: CEO

Şirket: Sarepta Therapeutics

Kazancı: 70 milyon 228 bin 746 dolar

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9- Satya Nadella

Görevi: CEO

Şirket: Microsoft

Kazancı: 77 milyon 289 bin 149 dolar

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8- Sundar Pichai

Görevi: CEO

Şirket: Alphabet

Kazancı: 86 milyon 162 bin 752 dolar

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7- Robert Swan

Görevi: CEO

Şirket: Intel

Kazancı: 99 milyon 22 bin 847 dolar

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6- Jonathan Gray

Görevi: COO

Şirket: Blackstone Group vKazancı: 107 milyon 630 bin 680 dolar

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5- Sumit Singh

Görevi: CEO

Şirket: Chewy

Kazancı: 108 milyon 158 bin 705 dolar

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4- Joseph Ianniello

Görevi: CEO

Şirket: ViacomCBS

Kazancı: 116 milyon 565 bin 495 dolar

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3- Tom Rutledge

Görevi: CEO

Şirket: Charter Communications

Kazancı: 116 milyon 995 bin 201 dolar

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2- Tim Cook

Görevi: CEO

Şirket: Apple

Kazancı: 133 milyon 727 bin 869 dolar

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Öte yandan Tim Cook yalnızca maaş almıyor. Apple CEO’su ayrıca çeşitli hisse opsiyonlarından ve bonuslardan da faydalanıyor.

Bloomberg bu ek gelirleri genel maaş hesaplamalarına dahil etmediği için Cook ile Musk arasındaki fark bu kadar büyük çıkıyor.

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Listenin tepesinde 595 milyon dolarla Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk yer aldı.

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1- Elon Musk

Görevi: CEO

Şirket: Tesla

Kazancı: 595 milyon 266 bin 817 dolar

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