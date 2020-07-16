En çok kazanan CEO'lar belli oldu! İlk sıradaki fark attı
Bloomberg’in 2019 yılının en çok kazanan CEO’ları listesini paylaştı. Birinci sıradaki isim fark attı.
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Bloomberg 2019 yılının en çok kazanan CEO'larını sıraladı. Bloomberg’in raporunda özellikle son dönemde ABD’de teknoloji şirketlerinin CEO’larının New York borsa merkezi Wall Street’teki bankacılık şirketlerinin CEO’larından daha az mesai harcayip fazla maaş aldığı vurgulandı.
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PANDEMİ MİLYARDERLERİ
Koronavirüs salgını sonrası dünya genelinde 3 ay içinde küresel ekonomi yüzde 3 oranında küçülürken, milyarder zenginlerin sayısının son bir senede yüzde 9 oranında arttığı açıklandı. Capgemini Araştırma Enstitüsü’nün yayımladığı koronavirüs krizi sonrası 2020 yılı raporuna göre, son bir yılda dünya üzerindeki zenginlerin serveti 74 trilyon dolara yükseldi.
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Öte yandan, ABD 2019 yılında yaklaşık 5.9 milyon milyarder ve milyonere ev sahipliği yaparak dünyada en fazla “yüksek gelirli birey” barındıran ülke oldu. ABD’yi 3.3 milyonla Japonya, 1.4 milyon kişiyle Almanya ve 1.3 milyon milyonerle Çin takip etti.
Öncelikle listede dikkat çeken 4 kadın CEO yer alıyor. Bu isimler şöyle...
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2019'un En Yüksek Ücretli Kadın CEO'ları ve Yöneticileri
72- Sheryl Sandberg
Görevi: COO
Şirket: Facebook
Kazancı: 31 milyon 879 bin 506 dolar
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60- Marillyn Hewson
Görevi: CEO
Şirket: Lockheed Martin
Kazancı: 32 milyon 851 bin 454 dolar
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36- Safra Catz
Görevi: CEO
Şirket: Oracle
Kazancı: 43 milyon 411 bin 550 dolar
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19- Lisa Su
Görevi: CEO
Şirket: Advanced Micro Devices
Kazancı: 55 milyon 841 bin 377 dolar
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10- Douglas Ingram
Görevi: CEO
Şirket: Sarepta Therapeutics
Kazancı: 70 milyon 228 bin 746 dolar
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9- Satya Nadella
Görevi: CEO
Şirket: Microsoft
Kazancı: 77 milyon 289 bin 149 dolar
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8- Sundar Pichai
Görevi: CEO
Şirket: Alphabet
Kazancı: 86 milyon 162 bin 752 dolar
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7- Robert Swan
Görevi: CEO
Şirket: Intel
Kazancı: 99 milyon 22 bin 847 dolar
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6- Jonathan Gray
Görevi: COO
Şirket: Blackstone Group vKazancı: 107 milyon 630 bin 680 dolar
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5- Sumit Singh
Görevi: CEO
Şirket: Chewy
Kazancı: 108 milyon 158 bin 705 dolar
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4- Joseph Ianniello
Görevi: CEO
Şirket: ViacomCBS
Kazancı: 116 milyon 565 bin 495 dolar
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3- Tom Rutledge
Görevi: CEO
Şirket: Charter Communications
Kazancı: 116 milyon 995 bin 201 dolar
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2- Tim Cook
Görevi: CEO
Şirket: Apple
Kazancı: 133 milyon 727 bin 869 dolar
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Öte yandan Tim Cook yalnızca maaş almıyor. Apple CEO’su ayrıca çeşitli hisse opsiyonlarından ve bonuslardan da faydalanıyor.
Bloomberg bu ek gelirleri genel maaş hesaplamalarına dahil etmediği için Cook ile Musk arasındaki fark bu kadar büyük çıkıyor.
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Listenin tepesinde 595 milyon dolarla Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk yer aldı.