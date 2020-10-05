En çok indirilen uygulamalar açıklandı

Sensor Tower, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde en çok indirilen uygulamaları açıkladı. İstatistikler sonucunda en çok indirilen mobil uygulama TikTok olurken, en çok kazanan oyunun ise ‘Honor of Kings’ oldu.
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Sensor Tower ‘ın açıkladığı istatistikler son zamanların en popüler uygulamalarını gözler önüne serdi.
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Rapora göre App Store, Google Play Store’dan daha çok kazanıyor.
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Her geçen gün hızla büyüyen mobil uygulama pazarındaki veriler Google Play ve App Store’dan gelen verilerce belirlendi.
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Hem Google Play Store’da hem de App Store’da TikTok diğer uygulamalara fark atarak birinci oldu. Türkiye’de de son zamanlarda kullanımı oldukça artan TikTok, AD’de ise birçok tartışmaya neden oldu.
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En çok indirilen ikinci uygulama ise Facebook oldu.
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En çok indirilen üçüncü uygulama Zoom oldu. Özellikle pandemi dönemiyle birlikte toplantılar, dersler, etkinliklerin gerçekleştirildiği bu platformun, pandemi dönemi sona erdiğinde bu denli üst sıraları zorlamaya devam edip etmeyeceği ise merak konusu.
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Dördüncü sırada Whatsapp yer alıyor. Her geçen gün daha fazla kullanıcıya sahip olan Whatsapp’ın listenin üst sıralarında yer alması da sürpriz olmuyor.
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İlk sıraları kaptırmayan Facebook, bağlantılı uygulaması Instagram ile beşinci sırada yer alıyor.
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Altıncı sıranın sürpriz ismi ise Google Meet oluyor.
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Eğlenceli videoların yer aldığı Snack Video uygulaması ise yedinci sırada yerini alıyor. En çok indirilenler arasında video uygulamalarının olması da pandemi dönemiyle doğrudan orantılı.
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Facebook’un mesajlaşma uygulaması Messenger ise listede sekizinci sırada bulunuyor.
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Anlık mesajlaşma uygulaması Telegram listenin dokuzuncu sırasında yer alıyor.
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Hala popülerliğini kaybetmeyen Snapchat ise listeye son sıradan dahil oluyor.
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Sensor Tower’ın raporunda en çok kazanan 10 oyun da açıklandı. En çok kazanan oyun ‘Honor of Kings’ olurken, onu PUBG Mobile ve Pokemon GO izledi.