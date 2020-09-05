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Hürriyet
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Ekonomi
Kübra GENÇ
Haber Giriş: 05 Eylül 2020 - 07:17 | 

En çok ihracat yapılan ülkeler! Bakın ilk sırada hangisi var?

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan dış ticaret verilerine göre en çok ihracat yapılan ülkeler bakın hangisi...

Kübra GENÇ
Kübra GENÇ
kgenc@hurriyet.com.tr
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Kübra GENÇ
Kübra GENÇ
kgenc@hurriyet.com.tr
1
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Ticaret Bakanlığı verilerine göre en çok ihracat yapılan 10 ülke sıralandı. İlk 10 Ülke Toplamı Ocak Haziran döneminde toplam genel ihracatın yüzde 47,2'sine karşılık geliyor. Küresel salgına rağmen devam eden ihracat rakamlarına bakıldığında ilk sıradaki bakın hangisi oldu.

2
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Komşu ülkelerle ihracatta ise ilk sırada Irak, ikinci sırada Bulgaristan, üçüncü sırada ise İran'ın olduğu görülüyor.

3
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En çok ihracat yapılan fasıllar arasında Şunlar bulunuyor;

Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler

Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler

Demir ve çelik

Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme

Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller

Plastikler ve mamulleri

Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı

Örme giyim eşyası ve aksesuarı

Demir veya çelikten eşya

4
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Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler

Mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları

Mineral yakıtlar, mineral yağlar

Alüminyum ve alüminyumdan eşya

Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento

Dokunabilir maddelerden hazır eşya, takımlar

Kauçuk ve kauçuktan eşya

Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddeler

Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları

Eczacılık ürünleri

Sebzeler, meyveler, sert kabuklu meyveler

5
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Ülke: Hollanda

İhracat rakamı (Milyar dolar): 2.402

Genel İçindeki Payı (%): 3,2

6
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Ülke: Rusya

İhracat rakamı (Milyar dolar): 1.944

Genel İçindeki Payı (%): 2,6

7
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Ülke: İsrail

İhracat rakamı (Milyar dolar): 2.082

Genel İçindeki Payı (%): 2,8

8
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Ülke: İspanya

İhracat rakamı (Milyar dolar): 2.797

Genel İçindeki Payı (%): 3,7

9
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Ülke: Fransa

İhracat rakamı (Milyar dolar): 3.044

Genel İçindeki Payı (%): 4,1

10
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Ülke: İtalya

İhracat rakamı (Milyar dolar): 3.590

Genel İçindeki Payı (%): 4,8

11
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Ülke: Irak

İhracat rakamı (Milyar dolar): 4.076

Genel İçindeki Payı (%): 5,4

12
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Ülke: ABD

İhracat rakamı (Milyar dolar): 4.621

Genel İçindeki Payı (%): 6,2

13
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Ülke: İngiltere

İhracat rakamı (Milyar dolar): 4.457

Genel İçindeki Payı (%): 5,9

14
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Ülke: Almanya

İhracat rakamı (Milyar dolar): 7.105

Genel İçindeki Payı (%): 9,5

Kübra GENÇ
Kübra GENÇ
kgenc@hurriyet.com.tr
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