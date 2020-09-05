En çok ihracat yapılan ülkeler! Bakın ilk sırada hangisi var?

Ticaret Bakanlığı verilerine göre en çok ihracat yapılan 10 ülke sıralandı. İlk 10 Ülke Toplamı Ocak Haziran döneminde toplam genel ihracatın yüzde 47,2'sine karşılık geliyor. Küresel salgına rağmen devam eden ihracat rakamlarına bakıldığında ilk sıradaki bakın hangisi oldu.
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Komşu ülkelerle ihracatta ise ilk sırada Irak, ikinci sırada Bulgaristan, üçüncü sırada ise İran'ın olduğu görülüyor.
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En çok ihracat yapılan fasıllar arasında Şunlar bulunuyor;
Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler
Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler
Demir ve çelik
Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme
Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller
Plastikler ve mamulleri
Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı
Örme giyim eşyası ve aksesuarı
Demir veya çelikten eşya
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Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler
Mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları
Mineral yakıtlar, mineral yağlar
Alüminyum ve alüminyumdan eşya
Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento