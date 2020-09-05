En çok ihracat yapılan ülkeler! Bakın ilk sırada hangisi var?

En çok ihracat yapılan fasıllar arasında Şunlar bulunuyor;



Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler



Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler



Demir ve çelik



Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme



Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller



Plastikler ve mamulleri



Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı



Örme giyim eşyası ve aksesuarı



Demir veya çelikten eşya



